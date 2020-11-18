توافد مواطني أسوان للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية بمكتب الصحة

توافد عدد كبير من المواطنين على مكتب صحة أول بمنطقة النفق بمدينة أسوان للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية الرباعى، والذى أعلنت عن توفيره مديرية الشئون الصحية بأسوان، قطاع الطب الوقائى، للتطعيم داخل المكتب فقط للجمهور ويتم ملء نموذج تطعيم لكل متطعم.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان أنه يتم تطعيم من يرغب من المواطنين بلقاح الأنفلونزا الموسمية وبخاصة فئات كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة "تنفسية – قلب – سكر – أمراض مناعة" وغيرها، وذلك فى ضوء قرار الأجور نظير الخدمات الوقائية، بجانب تطعيم المسافرين للعمرة بلقاح الأنفلونزا الموسمية.





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وقال الدكتور أبو المجد إنه بالنسبة للأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أى جرعات من لقاح الأنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة فإنه يتم إعطائهم جرعتين كاملتين "0,5 سم"، يفصل بينهما فترة بينية لا تقل عن أربع أسابيع، موضحًا بأن مكان الحقنة النسبة للأطفال الرضع فى العضلة الأمامية للفخذ، والكبار فى العضلة الدالية بالذراع أو تحت الجلد، ولا يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ تحت أى ظرف فى الوريد.





وأشار مدير الطب الوقائى بأسوان، إلى عمل تكثيف للتوعية اللازمة لتشجيع المواطنين لتلقى التطعيم، فى إطار وقاية المواطنين من مرض الأنفلونزا الموسمية حيث إنه يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأى مكونات هذا اللقاح، لافتًا إلى أنه فى حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج، والتطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر، جرعة كاملة من اللقاح "0,5 سم".







وشدد "الطب الوقائى"، على ضرورة التنبيه على توفير اللقاح بكافة مكاتب التطعيم، وتطعيم المواطنين الراغبين داخل مكاتب التطعيم فقط، وتكليف فريق العمل الوقائى بالمديرية والإدارات الصحية بالإشراف والمتابعة الميدانية المستمرة لمكاتب التطعيم والتأكد من تنفيذ التعليمات.