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مرأة

طريقة عمل بامية بالموزة الضأن

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:31 م
طريقة عمل بامية بالموزة
طريقة عمل بامية بالموزة الضأن
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اسماء محمد
يعد طاجن البامية من الأكلات المصرية الأصيلة التى تتسم بقدرتها على امداد الجسم بالطاقة والحيوية والقوة.

نقدم لكم طريقة عمل بامية بالموز الضأن بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بامية بالموز الضأن
بامية 
بصل 
ثوم 
موزات ضأن صغيرة 
طماطم 
صوص طماطم 
مرقة 
زبدة كمون 
ملح 
كزبرة جافة 
زيت زيتون 
روزمارى
سمـنة 
فلفل أسود
جزر
كرفس 

طريقة عمل بامية بالموزة الضأن
* ضعي كل الموز الضأن فى ماء مغلى على النار مع  كرفس ثم الزعتر المفروم
* شوحى البصل والثوم المفرومين فى زيت الزيتون والزبدة ثم ضعي البسلة للثوم والبصل .
* قطع الكزبرة الخضراء وضيفيها مع البامية المشوحة فى الزبدة ثم ضعي صوص الطماطم الفريش والكمون والفلفل الحار المقطع
* أضيفى الشوربة للبامية وإتركيها لتنضج ثم ضعى الطماطم فى ماء مغلى بعد نزع ذرها وتشريح قشرتها على شكل حرف X

* ضعى الطماطم فى ماء بارد وازيلي القشر وقطعيه وضيفيه للبامية وانتظري البامية حتى تغلى وشوحى الكزبرة الخضراء والثوم فى الزبدة وأضيفى الطشة للبامية وقلبيها جيدا وتقدم ساخنة.
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