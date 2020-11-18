عميد زراعة عين شمس: نقدم أدوية واستشارات طبية مجانية للمزارعين بالقوافل الإرشادية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن القافلة الإرشادية الأولي لزراعة عين شمس بقرية السفانية في طوخ اختتمت فعالياتها اليوم، مشيرا الى ان القافلة كانت تهدف للتوعية الحيوانية والزراعية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية ورعاية شركة IFT.





وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحات لـ صدي البلد أن الكلية تقوم بدور كبير في خدمة البيئة وتنمية المجتمع منوها إلى ان القافلة تقدم ادوية وتنشر الوعي بين المواطنين وعمل سونار " للمواشي " بالمجان لمساعدة المزارعين في محافظة القلوبية.





كان في استقبال القافلة كلا من: المهندس اشرف فريد حسن مدير الإدارة الزراعية بطوخ ، المهندس ماهر عبد العاطي مدير عام الإنتاجالحيواني بمديرية الزراعة بالقليوبية و د. أمل عبد الفتاح العسيلي وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية ، د. سمير رزق مصطفي مدير ادارة الرعاية والعلاج بالمديرية ومسئول القوافل بالقليوبية ، ولفيف من الأطباء المتواجدين داخل الوحدة البيطرية.



