عميد زراعة عين شمس: نقدم أدوية واستشارات طبية مجانية للمزارعين بالقوافل الإرشادية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن القافلة الإرشادية الأولي لزراعة عين شمس بقرية السفانية في طوخ اختتمت فعالياتها اليوم، مشيرا الى ان القافلة كانت تهدف للتوعية الحيوانية والزراعية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية ورعاية شركة IFT.
وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحات لـ صدي البلد أن الكلية تقوم بدور كبير في خدمة البيئة وتنمية المجتمع منوها إلى ان القافلة تقدم ادوية وتنشر الوعي بين المواطنين وعمل سونار " للمواشي " بالمجان لمساعدة المزارعين في محافظة القلوبية.
كان في استقبال القافلة كلا من: المهندس اشرف فريد حسن مدير الإدارة الزراعية بطوخ ، المهندس ماهر عبد العاطي مدير عام الإنتاجالحيواني بمديرية الزراعة بالقليوبية و د. أمل عبد الفتاح العسيلي وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية ، د. سمير رزق مصطفي مدير ادارة الرعاية والعلاج بالمديرية ومسئول القوافل بالقليوبية ، ولفيف من الأطباء المتواجدين داخل الوحدة البيطرية.
ويتعاون بالقافلة نخبة من أساتذة كلية الزراعة: الدكتور نصر البرديني أستاذ الإنتاج الحيواني، الدكتور يوسف الكناني أستاذ علوم الاغدية، الدكتور عمرو الجزيري أستاذ الإنتاج الحيواني بمعهد البحوث، الدكتور عبد الرحمن يوسف مدرس إنتاج الدواجن، د. صفاء عبد الله الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني، وذلك بحضور كلا من المهندس عصام كمال مدير الإدارة الزراعية بشبين القناطر ، المهندس ماهر عبد العاطي مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقليوبية.
وأكد الأطباء البيطريين أهمية نظافة حظائر الحيوانات وضرورة العناية بالتغذية السليمة، مع مراعاة استخدام الأساليب الحديثة لتربية الطيور والاهتمام بنظافة مكان التربية بإستمرار بالإضافة الي استخدام أفضل الطرق في إنتاج منتجات الألبان المختلفة.