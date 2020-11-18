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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:34 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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محمود محسن
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مُضيفة: اعتبارًا من غدٍ الخميس وحتى السبت القادم ستشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية "أون" أنه من المنتظر أن يكون هناك أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تدريجيًا.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية كون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس).

وأشارت "شاكر" إلى أن الجمعة ستزيد غزارة الأمطار على كافة السواحل الشمالية مؤكدة أنه من المنتظر أن تكون هناك أمطار متوسطة إلي غزيرة ورعدية أحيانًا غدًا الخميس، علي السواحل الشمالية تشمل ( الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
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