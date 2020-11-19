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توك شو

الصحة العالمية: استخدام المضادات الحيوية بعد استشارة طبيب.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
حذر مسئول الترصد بالصحة العالمية عمر أبو العطا، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، مضيفا: من المتوقع أن ترتفع حالات الوفاة بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لـ  10 مليون حالات الوفاة سنويا ".

وقال عمر أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي، :"  هناك أدلة إرشادية للتوعية بخطورة المضادات الحيوية، والمضادات الحيوية يجب استخدامها بعد إستشارة الطبيب".

ولفت إلى أننا نسعي لمشاركة القطاع الخاص في حملة التوعية بخطورة المضادات الحيوية.

وتابع عمر أبو العطا:"  الإفراط في استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى وجود  مقاومة لها، والحصول على المضاد الحيوي بجرعة مغلوطة او مضاد حيوي خاطيء  للمرض أمر خاطيء".

وأكمل عمرو ابو العطا:"  هناك إرشادات للتعرف على كيفية حصول المريض على المضاد الحيوي، وسوء استخدامها  قد يؤدي إلى إعطاء نتيجة عكسية".

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