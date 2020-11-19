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حوادث

حبس عاطل تخصص فى سرقة السيارات بمنشأة ناصر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد  تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها.

و تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة السيارات.

 وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تفيد تردد سائق، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" على موقف سيارات كائن بدائرة القسم، وبحوزته سيارة "فان"  ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال إستقلاله السيارة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبالكشف الفنى تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها.

بمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب.

وأضاف انه قام بإرتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بدائرة القسم بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط  السيارة الثانية بمكان إخفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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