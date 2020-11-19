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أخبار العالم

أستراليا تعترف بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول أسترالي، اليوم الخميس، إن بلاده ارتكبت جرائم حرب "شنيعة" في أفغانستان، وذلك إثر ترقب واسع لنشر تقرير طال انتظاره حول مزاعم ارتكاب جنود من القوات الخاصة الأسترالية جرائم حرب خلال الحرب الأفغانية. 

يذكر أن هذه النتائج هي خلاصة تحقيق استمر أربعة أعوام أجراه المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية لفحص الاتهامات التي وجهت إلى القوات الأسترالية بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك مزاعم القتل غير القانوني والمعاملة القاسية، في أفغانستان بين عامي 2005 و2016.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية إن التحقيق يشمل نحو 55 حادثا منفصلا "ويغطي مجموعة من الانتهاكات المزعومة لقانون الصراع المسلح، بالدرجة الأولى القتل خارج نطاق القانون لأشخاص من غير المقاتلين أو ممن لم يعودوا مقاتلين".

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون أنه سيتم إنشاء مكتب محقق خاص لتحديد ما إذا كان سيتم مقاضاة "السلوك المزعج" المزعوم في تقرير القاضي بول بريريتون.

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