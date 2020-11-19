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سيارات

فولكس فاجن تختار رئيس بوجاتي لإدارة لامبورجيني

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تنوي مجموعة "فولكس فاجن"، اختيار "ستيفان فينكيلمان"، وهو الرئيس الحالي لـ "بوجاتي"، لإدارة علامة "لامبورجيني" في دور مزدوج مع استمراره في منصب بوجاتي، وفقًا لتقرير مجلة "أوتو نيوز" في أوروبا.

وكشف المدير الحالي لـ "لامبورجيني"، "ستيفانو دومينيكالي"، عن مغادرته لإدارة الفورمولا 1 بدايةً من يناير 2021، ومن المعروف أن الرئيس الجديد لفولكس فاجن يتمتع بخبرة واسعة في عمليات لامبورجيني لإدارته للشركة الإيطالية مسبقا عامي 2005 و2016، وهذا ما جعله الاختيار المنطقي للشركة.


يذكر أن قامت شركة أوتوموبيلي لامبورجيني بإنشاء حساب رسمي خاص بها على منصة تيك توك، لتصبح أوتوموبيلي لامبورجيني أول شركة في قطاع السيارات الرياضية الفخمة تنضم إلى منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك والتي تستهدف جيل الألفية أو ما يطلق عليه "الجيل زد".

وتحرص شركة لامبورجيني دوما على التفاعل مع جمهور الشباب بطرق تواكب العصر كإنشاء قناة على منصة تيك توك لعمل فيديوهات قصيرة بطريقة مرحة وغير اعتيادية لتعريف الشباب بشكل أكبر على العلامة التجارية لشرطة لامبورجيني  ولكن مع الاحتفاظ لهذه الشركة على مكانتها كعلامة تجارية مبتكرة.

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