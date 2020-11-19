للمشاركة المجتمعية.. محافظ أسيوط يجتمع مع عمد ومشايخ قرى أبوتيج

اجتمع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مع عدد من عمد ومشايخ قرى مركز أبوتيج لتفعيل دور المشاركة المجتمعية في مبادرة "حياة كريمة" وتشجيع القادرين على المشاركة الجادة والفعالة لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا ورعاية الأسر الأولى بالرعاية وطلاء واجهات المنازل حتى يكون التعاون من عدة جهات لإنجاح المبادرة.





جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ويسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج.





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كان محافظ أسيوط قد دعا بعض عمد ومشايخ والقيادات الطبيعية بقرى مركز أبوتيج المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة لتنسيق الجهود وإرساء قاعدة العمل المجتمعي من أجل أن تحقق المبادرة أهدافها لافتًا أن المبادرة تحظى بطابع إنساني حتى يعيش كل مصري في حياة تليق به ولا يحتاج إلى أحد مشيرًا أن هذه المبادرة تخصنا جميعًا وأن تعاون الجميع وتكاتفهم سيجعل كل مواطن يحظى حقًا بحياة كريمة، الأمر الذي يتطلب امتزاج العمل المجتمعي من أجل تحقيق الهدف المنشود وتحقيق الاستدامة في التنمية.





وقال المحافظ – خلال اللقاء - إن مبادرة "حياة كريمة" واحدة من أهم المبادرات التي تستهدف حياه كريمة للمواطنين وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا التي تحتاج إلى نظرة حقيقية وتكاتف كل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها في كافة المجالات.





وأكد أن هدف المبادرة هو بناء الإنسان وتطوير حياته وتوفير كل سبل جودة الحياة من تطوير في البنية التحتية لاسيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وكذلك فيما يخص التعليم والصحة وغيرها من ضروريات الحياة اللازم توفيرها للمواطنين وهو ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في القرى.