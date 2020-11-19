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أخبار البلد

طارق الجنايني يتعاقد مع ريهام حجاج لمسلسل " وكل ما نفترق" لرمضان القادم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:12 م
الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج
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صدى البلد


تعاقد المنتج طارق الجنايني - TVision-- مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل " وكل ما نفترق".
للموسم الرمضاني ٢٠٢١.
وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتي كانت أخر أعماله المعروضة مسلسل " مملكة أبليس" بفصليه الأول والثاني.
وتأليف أحمد وائل الذي كانت أخر أعماله الرمضانية مسلسل "١٠٠ وش" ومعه ياسر عبد المجيد الذي كانت أخر أعماله مسلسل " السيدة الأولى".
ويخرجه كريم العدل الذي يعرض له حاليا مسلسل "أسود فاتح".
كانت أخر اعمال النجمة ريهام حجاج  هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.
وكانت آخر أعمال طارق الجنايني الرمضانية هو مسلسل " أبو عمر المصري" بطولة النجم أحمد عز والذي حقق نجاحا كبيرا أيضا.
ويعرض للجنايني حاليا وسط إشادة نقدية وجماهيرية كبيرة الجزء الخامس من مسلسله "حكايات بنات" عبر مجموعة قنوات ontv .
طارق الجنايني يتعاقد مع ريهام حجاج لمسلسل " وكل ما نفترق" لرمضان القادم
طارق الجنايني يتعاقد مع ريهام حجاج لمسلسل " وكل ما نفترق" لرمضان القادم
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