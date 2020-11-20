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أخبار البلد

لأول مرة بمركز سقارة .. تنظيم دورة تدريبية عن التقديرات السكانية والتحليل الإحصائي غدا السبت

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:55 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
ينظم مركز تدريب التنمية المحلية  بسقارة بدءا  من غدا السبت، دورة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى هي "دورة التقديرات السكانية واستخدام حزمة برامج اسبكترام مع التحليل الإحصائى للبيانات باستخدام  برامج  spss  " وذلك بهدف بناء قدرات أعضاء وحدات السكان في المحافظات و استقراء المؤشرات السكانية وتحليلها بما يعمل على متابعة الخطط و تحديد المشكلات والأولويات في أنشطة الخطة السكانية وتحقيق نتائج سريعة تساعد في تحسين أداء البرنامج السكاني بالمحافظات وتدعم تنفيذ الاستراتيجية القوميه للسكان والتنمية. .

ويأتي ذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية لمشروع " الاستجابة المحلية للقضية السكانية " ورفع و بناء قدرات العاملين بوحدات السكان بالمحـافظــات.

و أكد اللواء محمود شعراوى دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تنفذه الوزارة في 10محافظات هي الجيزة و القليوبية و الفيوم و بنى سويف و المنيا و أسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر و أسوان و يهدف إلي إعداد كوادر محليه قادرة علي إدارة البرنامج السكاني علي المستوي المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات .

وشدد اللواء شعراوى على وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لاستمرار مجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية لتكون قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظات السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار وفقا للمؤشرات السكانية ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.
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