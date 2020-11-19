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حوادث

استخبى في التجمع.. سقوط رجل أعمال استولى على 1.345 مليار جنيه

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:20 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى تحديد مكان إختباء (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة ، مقيم بمنطقة مصر الجديدة) وضبطه داخل أحد العقارات بمنطقة التجمع الخامس لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فى عدد من القضايا أبرزها قضية "الإستيلاء على قروض بنكية"
والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة مالية بلغت (مليار وثلاثمائة خمسة وأربعون مليون جنيه.

وكذا مطلوب للتنفيذ عليه فى (2) حكم مستأنف (جنحتين شيك وتبديد) بإجمالى حبس ثلاث سنوات و ستة أشهر ، ومحكوم عليه فى عدد 31 حكم حبس مستأنف "شيكات – تبديد" بإجمالى حبس 59 سنة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما نجح رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى القبض على عصابة تخصصت فى سرقة المساكن ، وتبين أنهم وراء سرقة 10 شقق بالقاهرة.
 
فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات المساكن بمديرية أمن القاهرة قيام مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد ١٠ حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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