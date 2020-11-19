متى صلاة الاستسقاء وحكم أدائها للنساء

متى صلاة الاستسقاء؟، تكون صلاة الاستسقاء وقت حدوث الجفاف في البلاد الذي يسبب ضررا وأذى للناس جميعا، فيقوم المسلمون بأداء صلاة الاستسقاء، من أجل أن يرزقهم الله عزوجل، المياه لإزالة هذا الجفاف ، وتقام صلاة طلبا للغيث إثر موجة الجفاف التي تصيب البلاد بسبب حرائق وما شابه.
فضل صلاة الاستسقاء
فضل صلاة الاستسقاء في أنها هي طلب المياه، والمياه من المعروف أنه من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا، كما أنه يجب الناس أن يداومون بشكر الله على هذه النعمة، ومن المعروف أيضًا أن انقطاع نزول المطر هو ابتلاء من عند الله تعالى. وذلك لكي يتم تراجع الناس عن الذنوب والمعاصي واللجوء إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، ومن رحمة الله وأبوابه الواسعة المفتوحة أنه شرع لهم بالصلاة والدعاء، وبذلك تكمن فضل صلاة الاستسقاء بنزول المطر ورجوع المياه.
صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة الإستسقاء جهرية
اتفق جمهور الفقهاء على أنّ صلاة الاستسقاء تؤدّى جهريةً كسائر الصلوات التي تُشرع فيها الخطب؛ لأنّ الناس إنّما اجتمعوا لها ليسمعوا، وللإمام أن يقرأ فيها ما شاء له من القرآن الكريم، إلّا أنّ الأولى والأفضل أن يقرأ بما يقرأ في صلاة العيد، فيقرأ فيها سورتي ق ونوح، أو الأعلى والغاشية، أو الأعلى والشمس، ولا تفسد صلاة الاستسقاء بحذف التكبيرات، أو الإنقاص منها، أو الزيادة عليها، ولو ترك الإمام بعض التكبيرات فلا يسجد لذلك سجود السهو.
يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين كخطبتي العيد، لكنه يستغفر بدل التكبير، فيستغفر في الخطبة الأولى تسعًا، وفي الثانية سبعًا، فيقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. ثم يعظ الناس، ويكثر في الخطبتين من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق الناس الغيث.
ويدعو في الخطبة الأولى بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهُمَّ سُقْيا رَحمَةٍ لا سُقْيَا عَذَابٍ ولا مَحْقٍ ولا بَلاءٍ ولا هَدْمٍ ولا غَرقٍ، اللّهُمَّ على الآكامِ(1) والظِّرابِ(2) ومَنابِتِ الشّجَرِ وبُطُونِ الأودِيةِ، اللّهُمَّ حَوالَيْنَا ولا عَلينَا، اللّهُمّ اسْقِنَا غَيثًا مُغِيثًا(3) هَنِيئًا(4) مَرِيئًا(5) مَرِيعًا(6) غَدَقًا(7)سَحًّا(8) عامًّا طَبَقًا(9) مُجَلِّلا(10) دَائمًا(11)، اللّهُمّ اسْقِنَا الغَيثَ ولا تَجْعَلْنَا مِنَ القَانطِينَ(12)، اللّهُمّ إنّ بالعِبادِ والبِلادِ والخَلْقِ مِنَ اللأواءِ(13) والجَهْدِ(14) والضّنْكِ(15) مَا لا نَشكُو إلا إلَيكَ، اللّهُمّ أَنْبِتْ لنَا الزّرعَ وأَدِرَّ لنَا الضّرْعَ واسْقِنَا مِن بَركَاتِ السّمَاءِ وأَنبِتْ لنَا مِن بَركاتِ الأرضِ، اللّهُمّ ارفَع عنّا الجَهْدَ والجُوعَ والعُرْيَ واكْشِف عَنّا مِنَ البَلاءِ مَا لا يَكشِفُهُ غَيرُكَ، اللّهُمّ إنّا نَستَغفِرُكَ إنّكَ كُنتَ غَفّارًا فأَرسِلِ السّمَاءَ(16) عَلَينَا مِدْرارًا(17).
يمكن أن يصلي هذه الصلاة الرجال والنساء والأطفال والكبار والصغار ويجب أن يتم فيها الافتقار إلى الله عز وجل، ولا يصلح فيها التجمل والزينة، وفيها يقوم المؤذن بمناداة الناس حتى يتجمعوا، وهى مثل صلاة العيد ويبدأ فيها المؤذن بالتكبير ثم يتبعها بسبع من التكبيرات ثم يقوم بقراءة الفاتحة ثم الأعلى، ثم يركع ويسجد ويبدأ في الركعة الثانية ثم يقول فيها خمسة من التكبيرات ثم يقول الفاتحة ثم الغاشية، ثم يقوم بإنهاء الركعة الثانية وتنتهي بالتكبير، وبهذا فإنه يجوز للنساء أن تصلي صلاة الإستسقاء.