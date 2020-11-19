متى صلاة الاستسقاء وحكم أدائها للنساء

صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم‏.‏





صلاة الإستسقاء جهرية

اتفق جمهور الفقهاء على أنّ صلاة الاستسقاء تؤدّى جهريةً كسائر الصلوات التي تُشرع فيها الخطب؛ لأنّ الناس إنّما اجتمعوا لها ليسمعوا، وللإمام أن يقرأ فيها ما شاء له من القرآن الكريم، إلّا أنّ الأولى والأفضل أن يقرأ بما يقرأ في صلاة العيد، فيقرأ فيها سورتي ق ونوح، أو الأعلى والغاشية، أو الأعلى والشمس، ولا تفسد صلاة الاستسقاء بحذف التكبيرات، أو الإنقاص منها، أو الزيادة عليها، ولو ترك الإمام بعض التكبيرات فلا يسجد لذلك سجود السهو.





يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين كخطبتي العيد، لكنه يستغفر بدل التكبير، فيستغفر في الخطبة الأولى تسعًا، وفي الثانية سبعًا، فيقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. ثم يعظ الناس، ويكثر في الخطبتين من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق الناس الغيث.





ويدعو في الخطبة الأولى بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهُمَّ سُقْيا رَحمَةٍ لا سُقْيَا عَذَابٍ ولا مَحْقٍ ولا بَلاءٍ ولا هَدْمٍ ولا غَرقٍ، اللّهُمَّ على الآكامِ(1) والظِّرابِ(2) ومَنابِتِ الشّجَرِ وبُطُونِ الأودِيةِ، اللّهُمَّ حَوالَيْنَا ولا عَلينَا، اللّهُمّ اسْقِنَا غَيثًا مُغِيثًا(3) هَنِيئًا(4) مَرِيئًا(5) مَرِيعًا(6) غَدَقًا(7)سَحًّا(8) عامًّا طَبَقًا(9) مُجَلِّلا(10) دَائمًا(11)، اللّهُمّ اسْقِنَا الغَيثَ ولا تَجْعَلْنَا مِنَ القَانطِينَ(12)، اللّهُمّ إنّ بالعِبادِ والبِلادِ والخَلْقِ مِنَ اللأواءِ(13) والجَهْدِ(14) والضّنْكِ(15) مَا لا نَشكُو إلا إلَيكَ، اللّهُمّ أَنْبِتْ لنَا الزّرعَ وأَدِرَّ لنَا الضّرْعَ واسْقِنَا مِن بَركَاتِ السّمَاءِ وأَنبِتْ لنَا مِن بَركاتِ الأرضِ، اللّهُمّ ارفَع عنّا الجَهْدَ والجُوعَ والعُرْيَ واكْشِف عَنّا مِنَ البَلاءِ مَا لا يَكشِفُهُ غَيرُكَ، اللّهُمّ إنّا نَستَغفِرُكَ إنّكَ كُنتَ غَفّارًا فأَرسِلِ السّمَاءَ(16) عَلَينَا مِدْرارًا(17).



