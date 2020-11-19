لقاح ضد كورونا: فعالية فايزر 94% للأشخاص فوق الـ65 عاما.. فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرًا يرصد أن شركتا " فايزر " و" بيونتيك " ترفعان فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا إلى 95% بعدما أعلنتا أنه فعال بنسبة 90% بعد البيانات الأولية .

وأضاف التقرير ، أن اللقاح أظهر فعالية أيضًا بنسبة 94% لدى الأشخاص فوق سن الـ65 عامًا ، مؤكداُ أن لم يتم الإبلاغ عن مخاوف جديدة تتعلق بسلامة المواطن تجاه هذا اللقاح ، وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وأشار التقرير ، إلى تعقيب " سعد عمر " مدير معهد ييل للصحة العالمية خلال لقائه بفضائية " العربية "، إلى جودة فعالية اللقاح ، وتفعيله بشكل كبير وجيد مع كبار السن ، مؤكدًا أن السبب الذي جعلهم قلقين بشأن هذا اللقاح ، هو أنه كان لا يوجد أي ضمان ، بإمكانية تفعيل اللقاح بالتساوي في جميع الفئات العمرية ، الأكبر والأصغر سنًا .

وتابع مدير معهد ييل للصحة العالمية ، أن لقاح الأنفولونزا مفيد لجميع الفئات العمرية لكنه يعمل بشكل أفضل في الفئات العمرية الأصغر .

وأوضح التقرير ، أن الشركتين تخططان لتقديم اللقاح ، وأخذ الموافقة لاستخدامه الطارئ قبل توزيعه لباقي دول العالم ، منوهًا إلى أن شركة " فايزر " تتوقع أنها ستنتج حوالي 50 مليون جرعة في عام 2020 ، والتي تكفي لحماية 25 مليون شخص ، وأنها ستنتج حوالي 1.3 مليار جرعة في عام 2021 .

وأضاف التقرير ، أن نسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه " فايزر " الأمريكية وشريكتها الألمانية " بيونتك " هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، مشيرًا إلى قول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة .

وأشار التقرير ، إلى إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قبل نهاية النصف الأول من ديسمبر أو في بداية النصف الثاني من الشهر ، مضيفًا أن من المحتمل الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر.

معقبًا : " إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكنني أن أتوقع الحصول على الموافقة في النصف الثاني من ديسمبر وبدء التوزيع قبل عيد الميلاد، لكن فقط إذا سارت الأمور بشكل إيجابي".