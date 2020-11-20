طريقة عمل الكبسة الخليجية .. خطوة بخطوة

تعد كبسة الدجاج من أشهر الأكلات الخليجية وأطيبها طعما، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها مع اختلاف الدجاج أو اللحوم، وتتميز الكبسة بوجود التوابل و البهارات الكثيرة الرائعة النكهة والمختلفة.
واختلفت طريقة عمل الكبسة عند البعض، وكل شخص يقوم بوضع البهارات المفضلة لديه للحصول على الطعم المطلوب، ولذلك نقدم لكِ أفضل طريقة لعمل الكبسة .
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مكونات كبسة الدجاج الخليجية
2كوب أرز بسمتي
1.5كج دجاج
لتر مرق دجاج
300 جرام بصل
300 جرام طماطم
زيت زيتون
2 ورق غار
40 جرام معجون طماطم
رشة ملح
20 جرام بهارات كبسة
30 جرام ليمون لومي جاف
طريقة عمل كبسة دجاج
اسلقي الدجاج المقطع في ماء به بصل وورق غار و قرنفل و ليمون.
وفي إناء آخر قطعي البصل و ضعيه و ضعي به قطع الدجاج ثم الطماطم و معجون الطماطم و الملح، ثم أضيفي مرق الدجاج و بعده الأرز البسمتي وورق الغار ثم خففي النار لمده 25 دقيقة و بعد ذلك قدميها في طبق التقديم.
مكونات كبسة اللحم
قطع لحم
أرز بسمتى
بصل
ثوم
فلفل أخضر رومى
كوسة
بسلة
جزر
بطاطس
قرفة عيدان
حبهان فصوص
كزبرة جافة ناعمة
كمون ناعم
ليمون أسود
كركم
صلصة طماطم
زيت
ملح
فلفل أسود
ماء
طريقة تحضير كبسة باللحمة
* شوحى قطع اللحمة مع البصل فى الزيت على النار
* أضيفى الملح والفلفل الأسود وغطى الإناء حتى تمام نضج اللحمة مع إضافة القليل من الماء عند الحاجة
* شوحى الفلفل ومكعبات الجزر والبطاطس والبسلة فى الزيت على النار مع إضافة الثوم
* أضيفى القليل من الماء واتركى الخليط حتى تمام نضج الخضار
* شوحى فصوص الحبهان المهروسة مع عود القرفة والكمون الناعم والكركم والكزبرة الجافة والليمون الأسود فى الزيت على النار
* أضيفى الأرز والملح والفلفل الأسود والماء وقلبى
* اتركى الأرز حتى تمام النضج ثم أضيفى له خليط اللحمة وقلبى
* ضعى الأرز مع اللحمة فى الطبق ومن حوله خليط الخضار وقدميه