طريقة عمل الكبسة الخليجية .. خطوة بخطوة

تعد كبسة الدجاج من أشهر الأكلات الخليجية وأطيبها طعما، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها مع اختلاف الدجاج أو اللحوم، وتتميز الكبسة بوجود التوابل و البهارات الكثيرة الرائعة النكهة والمختلفة.









واختلفت طريقة عمل الكبسة عند البعض، وكل شخص يقوم بوضع البهارات المفضلة لديه للحصول على الطعم المطلوب، ولذلك نقدم لكِ أفضل طريقة لعمل الكبسة .

















مكونات كبسة الدجاج الخليجية

2كوب أرز بسمتي

1.5كج دجاج

لتر مرق دجاج

300 جرام بصل

300 جرام طماطم

زيت زيتون

2 ورق غار

40 جرام معجون طماطم

رشة ملح

20 جرام بهارات كبسة

30 جرام ليمون لومي جاف









طريقة عمل كبسة دجاج

اسلقي الدجاج المقطع في ماء به بصل وورق غار و قرنفل و ليمون.









وفي إناء آخر قطعي البصل و ضعيه و ضعي به قطع الدجاج ثم الطماطم و معجون الطماطم و الملح، ثم أضيفي مرق الدجاج و بعده الأرز البسمتي وورق الغار ثم خففي النار لمده 25 دقيقة و بعد ذلك قدميها في طبق التقديم.









مكونات كبسة اللحم