عندي عقدة من الكلاب.. أحمد فتحي وزوجته يشاركان في فقرة ترفيهية ببرنامج معكم

نا عندي عقدة من الكلاب وزمان الكلاب جريت ورايا ". قال أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إنه لا يحب الحيوانات والكلاب، مضيفا:" أ





وأضاف أحمد فتحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" في مرة كنت نازل اصلي الفجر وكنت ماشي في الشارع ولقيت الكلاب بتقرب مني، وقلت في عقلي لو الكلاب جريت ورايا هطلع فوق عربية وده اللي حصل وكانوا اكتر من 20 كلب".

وشارك أحمد فتحي، في فقرة ترفيهية مع زوجته وبناته مع الإعلامية منى الشاذلي، وخسر أحمد فتحي في الفقرة الترفيهية وقام بتنفيذ حكم زوجته وقام بتأدية 20 عدة من تمرين الضغط على الهواء .





وعن رحيله عن النادي الأهلي ، قال أحمد فتحي:" الرحيل على النادي الاهلي قرار صعب للغاية، وفي اخر مباراة لي لم يتم الاتفاق على خروجي قبل نهاية آخر مباراة لي مع النادي الأهلي لتكريمي ومازحت سيد عبد الحفيظ وقلت له لازم تجبلي تورتة لأن دي اخر مباراة لي مع النادي الاهلي ".





وتابع احمد فتحي:" تكريمي في آخر مباراة لي كان من أسعد لحظات حياتي، واللاعبين تحدثوا عني بشكل لائق قبل رحيلي عن النادي ولكن الرحيل سنة الحياة ومن الطبيعي لاعبين يكونوا متواجدين ولاعبين يرحلوا".





وأكمل أحمد فتحي:" النادي الأهلي سيظل كما هو النادي الأهلي وفي موضوع رحيلي عن النادي الاهلي لم أدير اي شيء وأقول لزوجتي دائما سبيها على الله في أي موضوع " مضيفا:" الواحد بيجتهد ويعمل اللي عليه وربنا هو ولي التوفيق في أي ملف وزوجتي كانت حزينة بعد رحيلي عن النادي الأهلي".





ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي، :" خروج مشرف من نادي عظيم ودخول مشرق في نادي جديد واحمد فتخي شخصية محبوبة في النادي الأهلي ".





وظهر أحمد فتحي، لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز في حلقة اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي بصحبة زوجته وبناته، وتحدث فتحي خلال الحلقة عن مسيرته الكروية وايضا شارك في العديد من الفقرات الكوميدية الترفيهية بصحبة بناته وزوجته.





وفي تصريحات تليفزيونية سابقة لـ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أكد فيها أن أحمد فتحي لاعب كبير ومؤثر ومن الوارد أن يتواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة، وأن الباب لم يغلق أمام أحمد فتحي في المنتخب.