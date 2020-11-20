حسام البدري: أحمد فتحي تحت أنظار جهاز المنتخب والباب مفتوح أمامه

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن موقفه من ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز مع المنتخب في الفترة المقبلة.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد فتحي لاعب كبير وهو تحت انظار جهاز المنتخب".

وتابع: "الباب مفتوح أمام أحمد فتحي في المنتخب وكما أكدت أنه لاعب كبير وإضافة للمنتخب، ومن الوارد أن يتواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة والباب لم يغلق أمام أحمد فتحي ".

ولفت حسام البدري:" قدمت للمنتخب وجوها جديدة تشارك لاول مرة في تشكيل المنتخب وانا كنت عايز الـ3 نقاط فقط من مبارة توجو بعيدا عن الاداء ".

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب توجو بأرضها، بثلاثة أهداف لواحد، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.





الهدف الأول للمنتخب المصري جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد مرور 18 دقيقة من الشوط الأول، بعدما تلاعب بالدفاع قبل أن يصوب كرة أرضية في الشباك.





ثاني الأهداف سجله محمد شريف في أول ظهور دولي له مع منتخب مصر، بعد مرور 32 دقيقة من المواجهة، بعدما تلقى تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر من الدفاع ويسددها اللاعب في الشباك.





وفي الدقيقة 52، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة عالية من كرة ثابتة نفذها أيمن أشرف من وسط الملعب، لينفرد لاعب أستون فيلا بالمرمى قبل أن يصوب الكرة في الزاوية اليسرى.





ونجح منتخب توجو في تسجيل هدفًا شرفيًا في الدقيقة 90+3 بعد غفلة من الدفاع المصري، ليحل نيا فيدجي على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية.





ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن جزر القمر، ثم كينيا بثلاث نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.



