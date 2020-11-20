ألف مبروك يا كابتن مصر ... يوسف أوباما يعلن خطوبته .. صور

ويذكر أنه انتظم سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا مع منتخب مصر في معسكره الأخير وهم محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد، في التدريبات الجماعية للفريق غدا الخميس.

يأتي ذلك عقب عودتهم من توجو اليوم عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون.





وقام أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعمل جلسة استشفاء اليوم بجيمانيزيوم النادي.





وأدى اللاعب عمليات الاستشفاء ثم غادر مقر النادي وكان قد شارك مع المنتخب أمس بلقاء توجو بالجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون .





ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.



