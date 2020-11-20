ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ألف مبروك يا كابتن مصر ... يوسف أوباما يعلن خطوبته .. صور

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
اعلن يوسف  يوسف اوباما لاعب نادى الزمالك خطوبته اليوم , ونشر صورتين من خطوبتة  من خلال حسابة الشخصى  عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  " انستجرام ". 

وعلق اوباما على الصور قائلا " الحمدلله " وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : ألف مبروك  وربنا يتمملك ع خير بإذن الله  - الف مبروك ياحبيبي - ألف مبروك يا كابتن مصر - ألف مبروك يا صاحبي أخيرا - مبروك يا عم الناس - الله اكبر الف مليار مبرووووووك يا حبيبي


اقرا ايضا : 

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.

ويذكر أنه انتظم سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا مع منتخب مصر في معسكره الأخير وهم محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد، في التدريبات الجماعية للفريق غدا الخميس.
يأتي ذلك عقب عودتهم من توجو اليوم عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون.

وقام أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعمل جلسة استشفاء اليوم بجيمانيزيوم النادي.

وأدى اللاعب عمليات الاستشفاء ثم غادر مقر النادي وكان قد شارك مع المنتخب أمس بلقاء توجو بالجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون .

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من يوسف أوباما بعد فوز الزمالك على سموحة.. شاهد

جمهور الأهلي يطالب النادي بالحصول على بطولة إفريقيا

جماهير الأهلي والزمالك تطلق #27_نوفمبر.. وتفاعل كبير قبل نهائي أبطال أفريقيا

فرجاني ساسي يشعل السوشيال ميديا برسالة عن مباراة الأهلي والزمالك

تصرف غريب من يوسف أوباما وتعليق قوي من شيكابالا | شاهد

محمد فاروق: خلاف على مدة العقد بين الزمالك وساسي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بايونتيك الألمانية: لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا» فى ديسمبر

ماكرون يطالب المنظمات الإسلامية في فرنسا بالتوقيع على ميثاق للاعتراف بقيم الجمهورية

بسبب موبايل.. لاعبة فنون قتالية تلقن لصًا علقة ساخنة |شاهد

نيرمين الفقي تظهر مهاراتها فى لعبة "الطاولة" مع جوري بكر.. فيديو

الصحة: تسجيل 342 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

طائرة مجهزة .. محمد صلاح والنني يعودان إلى إنجلترا غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدرت عام 1813.. حكاية «جورنال الخديوي» أقدم الصحف المصرية

طريقة عمل الكبسة الخليجية .. خطوة بخطوة

بأمر الطبيب.. مكمل غذائي يقلل خطر الإصابة بـ كورونا