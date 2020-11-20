أسباب تلف بطارية السيارة وكيفية المحافظة عليها

تعتبر بطارية السيارة من اهم الاجزاء ، فهي الشعلة الاولى والعامل المؤثر لعمل الكهرباء في السيارة، بالإضافة إلى أهميتها لشحن الهاتف والاستماع للموسيقى حتى عند إطفا المحرك .



ومن المعروف ان البطاريات تفقد كفاءتها مع مرور الزمن ن ويسعر الطقس الحار من هذه العملية ، ولكن إجراءات وقائية بسيطة ستطيل من حياة بطارية السيارة ، وتحافظ على كفاءتها إلى اطول فترة ممكن





وفي هذا التقرير نقدم أبرز العادات التي تدمر البطارية



- يجب ان تتجنب مرحلة تأكسد الأصابع على البطارية ، واحرص على تنظيفها أول بأول من أي ثدأ يضرب هيكلها



- يجب الأهتمام بالفحص الدوري للكابلات وتغييرها إذا قضى الامر، فإذا أهمل مالك السيارة الكابلات قد يواجه مشكلة تهريب لكهرباء السيارة وتماس كهربائي



- في حالة السفر لفترات طويلة يجب على قائد السيارة يجب نزع اقطاب بطارية السيارة والأسلاك الرابطة بها لتجنب حالات الصدأ والصلابة







-حاول ترك المصابيح الامامية والأضواء الداخلية والوميض مضاءة عندما لاتتحرك السيارة



-استخدام مكيفات الهواء عندما لا تتحرك السيارة



-حاول عدم بدء تشغيل السيارات لفترات طويلة خاصة عند تخزينها لمدة طويلة



-عدم صيانة السيارة بشكل دوري



-عدم بدء تشغيل السيارات لفترات طويلة خاصة عند تخزينها لمدة طويلة.



-عدم صيانة السيارة بشكل دوري.







يذكر أن يجب الحفاظ على نظافة البطارية بصورة دائمة، وذلك عن طريق منع الأملاح والسوائل الكيميائية والأتربة من التكون على الكابلات، وهو ما يجنب البطارية من حدوث قصر في دوائرها يؤدي لتعطلها في النهاية.



بعض قائدي السيارات أثناء الانتظار يقوم بغلق تشغيل المحرك مع بقاء المكيف في وضع التشغيل أو يقوم بتشغيل المصابيح والألعاب على الشاشات الداخلية، هذه الأفعال تتسبب في نفاذ طاقة البطارية وتضعفها.







تعرض السيارة المستمر لأشعة الشمس الشديدة أثناء الصيف يعمل على زيادة تبخر المياه من خلايا البطارية حتى وان كانت مغلقة بإحكام، وهو ما يظهر تأثيره مع قدوم فصل الشتاء حين لا تستطيع البطارية تشغيل محرك السيارة، لذا يجب تجنب تعرض السيارة لأشعة الشمس لفترات طويل



