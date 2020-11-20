لنقل 5700 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 53 رحلة جوية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 53 رحلة دولية على مدار اليوم الجمعة، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من أديس أبابا، إربيل، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، امستردام، روما، نيويورك، أثينا، جوبا، بودابيست، البحرين، الخرطوم، الرياض، و8 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5700 راكب.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.