الجيش الأذربيجاني يدخل منطقة أغدام وفقا للاتفاق الثلاثي بين موسكو وباكو ويريفان

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الجمعة، "إن وحدات من الجيش دخلت منطقة أغدام وفقا للاتفاق الثلاثي بين موسكو وباكو ويريفان".





وذكرت الوزارة في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" "إنه وفقا للبيان الثلاثي، الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا والرئيس الروسي، دخلت وحدات من الجيش الأذربيجاني إلى منطقة أغدام اليوم".





جدير بالذكر أن منطقة أغدام، هي إداريا جزء من جمهورية أذربيجان. وفي يوليو 1993، وقعت معظم أراضي هذه المنطقة تحت سيطرة إقليم قره باغ، وتم دمجها لاحقا في منطقة أسكيران.





وفي يوم 9 نوفمبر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.ووفقا للاتفاق، وافقت أرمينيا على تسليم السيطرة على 3 مناطق متاخمة لقره باغ لأذربيجان، الأولى منها بحلول 15 نوفمبر والأخيرة حتى 1 ديسمبر.

