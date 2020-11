سونى تطلق جهاز الألعاب PlayStation 5 للبيع في جميع أنحاء العالم.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة سوني اليابانية، منصتها للألعاب PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 للبيع في الأسواق في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد إطلاق جهاز الألعاب في عدد الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وعدد من دول أوروبا وآسيا، إلا أن تم إصداره منذ ساعات رسميا في كل دول العالم.





وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن عددا كبيرا من متاجر سوني فى قد شهدت تزاحما كبيرا من المشترين فى الساعات الأولى لإطلاقه، كما أن أحد أكبر المواقع لبيع لجهاز الألعاب بلاى ستيشن 5 قد تعطل بالكامل لمدة ساعتين بسبب الضغط عليه من راغبي الشراء.









وتعطلت عدد من مواقع البيع الإلكتروني في أكثر من دولة بسبب التزاحم على طلبات شراء جهاز PlayStation 5 في وقت واحد، كما واجه موقع أمازون بطئا شديدا في الاستخدام، بسبب طلبات الشراء.





ويبلغ سعر PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 حوالى 500 دولار أمريكي أي ما يعادل 8000 جنيه مصري، ويأتي بمعالج سريع جدًا وممتاز للألعاب من نوع AMD Zen 2 ثمانى النواة بقوة 3.5GHz، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 825 جيجابايت من نوع SSD مما يعطي للجهاز سرعة فائقة، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 2.23 جيجاهرتز.





وكما يحتوي جهاز PlayStation 5 على ذاكرة وصول عشوائي رام حجم 16 جيجابايات من نوع GDDR6 SDRAM، وسيكون الجهاز قويًا للغاية ويمكنه أن يقدم صورة أفضل بكثير مما كان عليها PS4.





ويدعم جهاز الألعاب PlayStation 5 أكثر من 4000 لعبة فيديو بما فيها كل الألعاب الخاصة بجهاز PlayStation 4 بلاى ستيشن 4 السابق والذى تم إطلاقه عام 2013 ، ولكن بدون 10 ألعاب فيديو من ضمنها لعبة DWVR و Just Deal With It.





وكانت قالت شركة سونى قد تراجعت عن إطلاق الأجهزة للبيع في الأسواق في موعدها، حيث كانت أعلنت فى بيان لها إنها ستقوم بتأجيل طرح أجهزة ألعاب PlayStation 5 فى الفترة ما بين 12 أو 19 من شهر نوفمبر الحالي، بسبب تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 ، إلا أن أطلقتها منذ ساعات في جميع أنحاء العالم.