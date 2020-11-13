نفذت في ثوان.. بلايستشن 5 تنفد من المتاجر في الساعات الأولى من إطلاقها.. تعرف على السعر

أطلقت شركة سوني Sony ، المصنعة لألعاب الفيديو الأكثر مبيعا حول العالم منصة الألعاب التابعة لها بلايستشن 5 PlayStation 5، وذلك بعد شهور من من الكشف عن تفاصيل الإصدار الجديد لمنصة الألعاب المنتظرة، من حيث المواصفات والألعاب التي ستطرح بها.





وبحسب ما ذكره موقع "nairametrics"، يأتي الجيل الجديد من وحدة التحكم الألعاب من شركة سوني اليابنية بسعر 400 دولار (أي ما يعادل 6,256 جنيها مصريا) وهو الإصدار الرقمي الذي لا يحمل محرك لتشغيل الأقراص، و بسعر 500 دولار (7820 جنيها مصريا) للأجهزة المزودة بقارئ أقراص الألعاب.









وفي غصون دقائق من طرحها للبيع في اليابان نفذت وحدة التحكم بالألعاب بلايستشن 5 PlayStation 5، بسبب طلبات الشراء المسبق الهائلة حيث أقبل المستخدمون على شرائها نظرا لأن الكثير من الأشخاص يقضون وقتا أطول بالمنزل في ممارسة الألعاب نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19.





ويأتي جهاز PlayStation 5 بمعالج سريع جدًا وممتاز للألعاب من نوع AMD Zen 2 ثمانى النواة بقوة 3.5GHz، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 825 جيجابايت من نوع SSD مما يعطي للجهاز سرعة فائقة، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 2.23 جيجاهرتز.





وكما يحتوي جهاز PS5 على ذاكرة وصول عشوائي رام حجم 16 جيجابايات من نوع GDDR6 SDRAM، وسيكون الجهاز قويًا للغاية ويمكنه أن يقدم صورة أفضل بكثير مما كان عليها PS4.