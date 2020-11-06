بسبب كورونا.. سوني تعلن تأجيل إطلاق بلاى ستيشن 5

قالت شركة Sony سونى اليابانية فى بيان لها إنها ستقوم بتأجيل طرح أجهزة الألعاب PS5 بلاى ستيشن 5، والتى من المقرر أن تصدر هذه الأيام، حيث سيتم تأجيلها بين 12 أو 19 القادمين من شهر نوفمبر الحالى، بسبب تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 .





وبحسب شبكة CNBC الأمريكية، فإن شركة سونى قد تراجعت بشأن طرح أجهزة بلاى ستيشن 5 بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى يعيق عملية انتاج أجهزة الالعاب، حيث يأتى قرار التأجيل فى الوقت الذى قامت شركة مايكروسوفت فيه بطرح أجهزة الألعاب المنافسة سلسلى الألعاب إكس بوكس Xbox Series X وكذلك Xbox Series S .





إقرأ أيضا : بعد اتهامها بالتجسس.. سوني ترد على ادعاءات لاعبي بلايستيشن 5





ويستطيع راغبو شراء أجهزة بلاى ستيشن 5 التوجه إلى منافذ البيع المتعاقدة مع شركة سونى، حيث لن تتوفر كل الأجهزة كل يوم 12 نوفمبر، حيث ستتوفر الأجهزة فى دول أو مناطق معينة يوم 19 نوفمبر وما بعد ذلك، وكانقد تم حجز عدد كبير من الأجهزة عند إعلان الشركة عن موعد الحجز المسبق، مؤخرا.





ويتسبب فيروس كورونا فى مشكلة كبيرة فى توفر أجهزة بلاى ستيشن 5 ، حيث شجعت الشركة راغبى الشراء فى طلب الأجهزة إلكترونيا، وعدم التوجه إلى منافذ البيع، لسببين هما احتمالية عدم وجود أجهزة كافية بالفعل فى المنافذ ، والثانى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.





وكان رئيس قسم الألعاب بشركة سوني أعلن أن الشركة تشهد طلبا كبيرا جدا على منصة الألعاب الجديدة بلاى ستيشن 5 من خلال طلبات الحجز المسبق، قائلا إن الشركة باعت الوحدات كلها في أول 12 ساعة بالولايات المتحدة من خلال الطلبات الأولية ما يعادل ما تم بيعه من المنصة السابقة بلاي ستيشن 4، في أول 12 أسبوعا الأولى.











