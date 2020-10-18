بعد اتهامها بالتجسس.. سوني ترد على ادعاءات لاعبي بلايستيشن 5

قالت شركة سونى اليابانية إنها لا تقوم بالتجسس على مكالمات لاعبى منصة الألعاب 5 PlayStation بلاى ستيشن 5 ، والتى أطلقتها مؤخرا بأكثر من 4000 لعبة، حيث ظهرت ادعاءات تتهم الشركة بأنها تتجسس على اللاعبين بعد إطلاق خاصية التسجيل الصوتى فى المنصة.





وفى بيان لها أوضحت شركة سونى أنها لا تقوم بالتنصت على اللاعبين من خلال جهاز بلاى ستيشن 5 وأن الغرض من خاصية التسجيل الصوتى للمنصة هى من أجل تسجيل الدردشة والمكالمات بين اللاعبين للإبلاغ عن التحرش أثناء ممارسة الألعاب.









وبحسب موقع GameSpot فإن سونى أتاحت للاعبين استخدام آخر 5 دقائق من الدردشة الصوتية للإبلاغ عن التحرش أثناء ممارسة الألعاب، بالإضافة إلى أن اللاعبين يمكنهم التسجيل إذا ما كانوا يتعرضون لمضايقات ويرسلونها إلى فريق الدعم فى الشركة لاتخاذ قرار بشأن معاقبة اللاعب.





واشتكى عدد كبير من اللاعبين بأن الشركة تقوم بتسجيل مكالمتهم دون موافقة منهم، الأمر الذى يعد مسألة غير قانونية بالنسبة للاعبين فى عدد من الدول خاصة فى الولايات المتحدة.





وصرح مسئول فى الشركة بأنه يرجى ملاحظة أن هذه الميزة لن تراقب أو تستمع إلى محادثات المستخدمين على الإطلاق ولكنها مخصصة بشكل صارم للإبلاغ عن الإساءة أو التحرش عبر الإنترنت، وأضاف أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على إلغاء الاشتراك في هذه الميزة من أجل ضمان محاسبة الجميع إذا تعرضوا للإساءة عبر الإنترنت.



