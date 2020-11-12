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مرأة

مفاجأة سارة.. العمل من المنزل يحميك من هذا المرض

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نصح تقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الناس بالعمل من المنزل إذا استطاعوا ذلك خلال جائحة COVID-19.


ووفقا لموقع health line يقول مسؤولو الوكالة إن ذلك لأنه يبدو أن الأشخاص الذين يذهبون إلى مكان العمل هم أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 من أولئك الذين يعملون من المنزل.


يقول الخبراء إن هناك عددًا من احتياطات السلامة التي يمكنك اتخاذها أثناء العمل ، بما في ذلك ارتداء الأقنعة وتعقيم اليدين.


كما أشاروا إلى أن التنقل يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر مثل الوظيفة نفسها ، لذا يجب اتخاذ الاحتياطات أثناء ركوب القطار أو الحافلة.

في حين أن البحث لم ينظر على وجه التحديد إلى المخاطر التي ينطوي عليها التنقل من وإلى العمل ويقول الخبراء إنه يمكن أن يكون هناك العديد من المخاطر أثناء التنقل نفسه كما هو الحال في مكان العمل.

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