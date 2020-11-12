حمى وصداع نصفي وآلالام أخرى.. آثار لقاح فايزر لمقاومة كورونا

قامت استراليا بالدخول في تجربة لقاح فايزر لفيروس كورونا، وبموجب هذه التجربة أشارت الاختبارات أن المشاركين عانوا من الحمى والصداع النصفي بعد تلقي اللقاح.





طلب "سكوت موريسون" رئيس الوزراء الاسترالي، 10 ملايين جرعة من اللقاح الأمريكي والذي يمكن نشره في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من العام المقبل إذا تمت الموافقة عليه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وكانت قد أبلغت شركة Pfizer عن معدل فاعلية بنسبة 90 في المائة في التجارب السريرية في المراحل المتأخرة ، مما أثار الآمال في إمكانية الخروج من الأزمة الصحية العالمية.





فيما أخبر "ستانلي وانج" الذي يعيش في لوس أنجلوس ، أن بعض المشاركين في التجربة لديهم آثار جانبية غير سارة، وقال إن هذه تشمل الحمى والصداع النصفي ، واشتكى آخر من رد فعل مشابه للإصابة بالمخلفات.





وقال: "المثير للاهتمام أنهم يبقونك هناك بعد حقنك لمدة 30 دقيقة للتأكد من أنك بخير وبعد ذلك سيرسلونك إلى المنزل"، وأضاف "وانج" إنه ذهب لأول حقنة له في 31 أغسطس ولم يشعر بأي ألم من الوخز أو أعراض فيروس كورونا.





حصل 50٪ من المشاركين في التجربة على الدواء الوهمي، بينما حصل النصف الآخر على اللقاح الفعلي. لم يضر حقني مما دفعني إلى الاعتقاد بأنني أتناول الدواء الوهمي.





قال وانج إنه تطوع للتجربة لأنه أراد المساعدة بطريقة ما أثناء الوباء، : "أردت أن أفعل شيئًا ، لذلك بحثت عما يمكنني فعله ووجدت هذه التجارب التي كان الناس يسجلون فيها للمساعدة في هذه الجهود، وبالتالي اشتركت في "جزء من المرحلة الثانية والثالثة من تجربة Pfizer ، والتي تستمر لمدة 26 شهرًا.





أوضح "وانج" أن اللقاح يتم تخزينه في درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر ويستغرق الأمر حوالي 15 دقيقة حتى يقوم العاملون الطبيون بإذابة اللقاح، يتقاضى 120 دولارًا أمريكيًا لكل زيارة ويُطلب منه حضور ستة أو سبعة مواعيد ، بالإضافة إلى 5 دولارات في الأسبوع عن طريق إدخال أعراضه في أحد التطبيقات.







