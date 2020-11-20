بينهم 78 ألف طفلا.. صحة كفر الشيخ توضح إجمالي المفحوصين طبيا خلال المبادرات الرئاسية

أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم، فحص 1124 طفلًا من حديثي الولادة ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع، وذلك خلال أسبوع بنسبة تغطية 101%.





وقالت سلام، خلال بيان لها، اليوم، إن إجمالي أعداد الأطفال حديثي الولادة المفحوصين من بداية مبادرة السمعيات حتى الآن بلغ 78 ألفًا و378 طفلًا، على مستوى المحافظة.

وأضافت، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم فحص 460 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والتى تهدف إلى الفحص المبكر عن سرطان الثدى ، فضلًا عن فحص وإجراء الكشف الطبي على 6 آلاف و786 حالة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.





وتابعت، قمنا بفحص547 ألف حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والمزمنة، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التزاحم، وتطهير أماكن الحملات حفاظًا على صحة الجميع.



