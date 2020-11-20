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حوادث

إصابة 4 أشخاص فى تصادم ملاكي وتوك توك فى سوهاج

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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أنغام الجنايني

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ب"توكتوك" على الطريق الزراعي الغربي، بناحية الإصلاح بمركز البلينا جنوبي محافظةسوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق الزراعي الغربي بناحية الإصلاح دائرة المركز.

 

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "إبراهيم. ع"، 52 عامًا، طبيب، ويقيم بندر البلينا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "توكتوك" قيادة "محمد. ج"، 25 عامًا، سائق توكتوك، ويقيم بناحية السمطا دائرة المركز.

ونتج عن الحادث إصابة كلًا من قائدي المركبتين، و"كريم. أ" 29 عامًا، عامل، "إيهاب. س"،31 عامًا، عامل، من مُستقلي التوكتوك، بكسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المُصابين لمستشفى البلينا المركزي وسوهاج الجامعي حُرر للمحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات 


وكان مركز طما بمحافظة سوهاج شهد حادث تصادم بين سيارتين اسفر عنه إصابة 6 أشخاص وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود،مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوجود حادث تصادم ومُصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو "فولي. ي"، 57 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة المدعو "محمد. م"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن"، 35 عامًا، ربة منزل، "أنور. س"، 57 عامًا، مهندس، "سميرة. ش"، 32 عامًا، ربة منزل، "فام. ن"، 12 عامًا، طالب، "دميانة. س"، 32 عامًا، ربة منزل، "منى. ر"، 30 عامًا، ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، من مستقلي السيارة الثانية.

تم نقل المُصابين لمستشفى طما المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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