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محافظات

رغم الأمطار.. ميناء الإسكندرية: حركة الشحن والتفريغ طبيعية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، أن حركة العمل تسير بشكل طبيعي بمينائي الإسكندرية والدخيلة، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار لم يؤثر علي حركة السفن والشاحنات والبضائع.

وقد أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.


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كما أهابت المحافظة الإسكندرية عند النزول للضرورة القصوى ، توخي الحذر ‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

 

تقليل التحرك بالسيارات  للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

 

             تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

 

             عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

 

             عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

 

             عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

 

           عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وقد واصلت الأمطار الهطول بغزارة على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية وبعض الشوارع الرئيسية، مع وجود سيولة مرورية بطريق الكورنيش، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وقامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر أمس الخميس تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.

وصرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد لسقوط أمطارٍ غزيرة بناءً على البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من امس، الخميس، وحتى غدٍ، الجمعة، والتي يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة إلى متوسطة وخفيفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لسقوط الأمطار بمقر شركة صرف صحى الإسكندرية، بحضو الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب.

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