في اليوم العالمي للطفل.. أمراض شائعة في مرحلة الطفولة وعلاجها.. جرب هذه الحيل للسيطرة على صراخهم ونومهم في الشهر الأول

وفي هذا السياق كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بعضًا من أكثر أمراض الطفولة شيوعًا وعلاجاتها المعتمدة والتي تمت مناقشتها ومع ذلك، قد تكون هناك أسباب تجعل طبيب الأطفال لديه توصيات مختلفة لطفلك ، خاصة إذا كان طفلك يعاني من حالة طبية مستمرة أو حساسية.

برز الأمراض الشائعة في مرحلة الطفولة وعلاجها وففقا لموقع healthychildren ..



-زكام تحدث نزلات البرد بسبب الفيروسات في الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن يصاب العديد من الأطفال الصغار وخاصة أولئك الذين يخضعون لرعاية الأطفال من 6 إلى 8 نزلات برد سنويًا. قد تستمر أعراض البرد "بما في ذلك سيلان الأنف والاحتقان والسعال" لمدة تصل إلى عشرة أيام.

لا يعني المخاط الأخضر في الأنف بشكل تلقائي الحاجة إلى المضادات الحيوية ؛ لا تحتاج نزلات البرد إلى مضادات حيوية أبدًا، ومع ذلك في حالة الاشتباه في وجود التهاب في الجيوب الأنفية ، سيقرر طبيبك بعناية ما إذا كانت المضادات الحيوية هي الخيار الأفضل بناءً على أعراض طفلك والفحص البدني.





- آلام الأذن

ألم الأذن شائع عند الأطفال ويمكن أن يكون له العديد من الأسباب بما في ذلك التهاب الأذن "التهاب الأذن الوسطى" ، وأذن السباح "التهاب الجلد في قناة الأذن" ، والضغط الناجم عن عدوى البرد أو الجيوب الأنفية ، وألم الأسنان الذي ينتشر من الفك إلى الأذن ، و اخرين. . لمعرفة الفرق ، سيحتاج طبيب الأطفال إلى فحص أذن طفلك في الواقع ، لا يزال الفحص في العيادة هو أفضل طريقة لطبيب الأطفال لإجراء تشخيص دقيق إذا كان ألم أذن طفلك مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة ، أو يشمل كلا الأذنين ، أو إذا كان لدى طفلك علامات أخرى للمرض ، فقد يقرر طبيب الأطفال أن المضاد الحيوي هو أفضل علاج.





الأموكسيسيلين هو المضاد الحيوي المفضل لعدوى الأذن الوسطى إلا في حالة وجود حساسية من البنسلين أو الالتهابات المزمنة أو المتكررة.

تحدث العديد من التهابات الأذن الحقيقية بسبب الفيروسات ولا تتطلب مضادات حيوية، إذا اشتبه طبيب الأطفال في أن إصابة أذن طفلك قد تكون ناتجة عن فيروس ، فسيتحدث معك عن أفضل الطرق للمساعدة في تخفيف آلام أذن طفلك حتى ينتهي الفيروس من مجراه.



