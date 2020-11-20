العدالة الثقافية.. هدف الثقافة في عهد الرئيس السيسي.. معارض كتب تجوب قرى مصر.. وقوافل إبداعية في المحافظات

تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طالبا بها مرات عديدة، نجحت وزارة الثقافة بقيادة الدكتور إيناس عبد الدايم، في الوصول بالثقافة إلى لالكثير من القرى والنجوع، والمناطق الحدودية، وهو ما سيتم رصده خلال السطور التالي بشكل مفسر.

حققت الثقافة خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات، وارتكز العمل الثقافي إلى خطط عمل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإلى الرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذى يتضمن مسارًا خاصًا ببناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع، إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.





وامتدت البرامج المتنوعة التى قدمتها وزارة الثقافة إلى مختلف المحافظات وسعت إلى نشر المعرفة والتنوير لحماية المجتمع من أخطار التطرف والتعصب كما نجحت فى اجتذاب مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، خاصة الشباب، وأتاحت الفرصة للكثيرين منهم للتعبير عن أنفسهم وإعلان عن طاقاتهم الواعدة التى تسعى لرفعة وازدهار الوطن، كما برزت ريادة مصر الحضارية إقليميًا وعالميًا، حيث أثبتت الدبلوماسية الثقافية قدرة القوى الناعمة على مد جسور التواصل بين الشعوب وإجراء حوار فكرى وفنى مع مختلف الأمم.





وتم إحلال وتجديد بعض المنشأت الثقافية ورفع كفاءتها وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر، إضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية منها، حيث تم افتتاح وإعادة تشغيل 21 مركزا ثقافيا هى "دار الكتب بباب الخلق، قاعة الاطلاع بدار الكتب والوثائق القومية، استعادة مكتب الهيئة العامة للكتاب ببيروت، منفذ بيع هيئة الكتاب بجامعة بني سويف، متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، مكتبة البحر الأعظم، ومكتبة مصر العامة بكفر الدوار، قصور ثقافة السينما بجاردن سيتى - الرديسية بأسوان – قنا – الاقالتة وحوض الرمال بالأقصر – بلبيس والزقازيق وديرب نجم بالشرقية - دمنهور إلى جانب مسارح الطليعة – العرائس - الكوميدي - الشباب والغد، كما تم تدشين الدراسة بالمعهد العالي لفنون الطفل ومدرسة الفنون ومركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون، إضافة إلى تأسيس فروع لأكاديمية الفنون في محافظة أسيوط بالتعاون مع جامعتها ومحافظة الغربية ودمياط الجديد ومعهد عالي للسينما ببرج العرب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وأيضًا العمل على إنشاء معهد عالي للفنون الإفريقية وقسم خاص للدراسات الحرة يتبع الكونسرفتوار، وفي ذات السياق تم أيضا إعادة هيكلة لجان المجلس الأعلى للثقافة ليعمل على أداء دوره بالشكل الأكمل ووضع التصورات والسياسات العامة للثقافة المصرية.





وتم تنفيذ برنامج مكافحة التطرف بالمنيا وغيرها من المحافظات المختلفة، والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع المحافظة ووزارات التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، وشمل محاضرات، ندوات، حلقات بحثية، أمسيات شعرية، معارض فنية ، ورش للفنون والحرف اليدوية وعروض فنية في 44 قرية موزعة على مراكز المنيا تستمر حتى يوليو 2020 منها 190 فعالية في 15 قرية، كما تم التعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة رؤية تحتوي على عدة إصدارات توعوية وتم إصدار أول كتابين الأول بعنوان "فقه الدولة وفقه الجماعة" والثانى "حوار الثقافات بين الشرق والغرب" ويتم توزيعها بالمراكز الثقافية بالمحافظات، كما تم تنظيم بعض الندوات الثقافية التى تناقش محتوى الإصدارات بحضور الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





كذلك تم تحويل شعبة مسرح المواجهة والتجوال إلى فرقة متخصصة تتبع البيت الفنى للمسرح، وتم إنتاج عروض تم اختيارها بعناية تهدف إلى التثقيف والتنوير لمحاربة الفكر المتطرف ويتم تقديمها فى جميع أرجاء مصر بما فيها المناطق الحدودية والنائية ، واستمرارا للصحوة التى يشهدها المسرح المصرى أعيدت الاضواء إلى مسارح الدولة وتم تشغيلها بكامل طاقتها لتحقق لافتات كامل العدد فى إشارة لاستجابة المجتمع لخطوات اعادة تشكيل الوعى.





وتم إطلاق العديد من القوافل الثقافية التي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهم لتعزيز المسئولية المجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع، حيث نفذت الوزارة 443 قافلة للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.





وتم تنظيم أكثر من 100 معرضا للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية منها معرض رأس البر الأول للكتاب، معرض دمياط الأول للكتاب، معرض طنطا الثالث للكتاب، معرض كفر الشيخ الثاني للكتاب، معرض دمنهور الرابع للكتاب، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، معرض دسوق السادس للكتاب، معرض بوسعيد الثالث للكتاب، معرض فيصل الثامن للكتاب، معرض سمالوط للكتاب، معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد بأسوان، معرض الكتاب بقصر ثقافة أسيوط، معرض الكتاب بجامعة السادات بالمنوفية، معرض الكتاب الأول بمركز شباب التمساحية بأسيوط، ومعرض الكتاب الأول بالحوامدية في الجيزة، هذا إلى جانب العديد من معارض كتاب القرية.





وتم تنفيذ 2987 نشاطا متنوعا لذوي القدرات الخاصة بما يساهم في تعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية، منها تشغيل قاعات للمكفوفين بدار الكتب وتجهيزها بأجهز تكنولوجية متطورة، مطبوعات بطريقة برايل، افتتاح فصول لتنمية الموهب لذوي القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية والمركز الثقافى بطنطا، إضافة إلى قبول 55 طالبا من ذوي الهمم لثقل موهبتهم الفنية بأكاديمية الفنون وإصدار مجلة قطر الندى كل ثلاث أشهر بطريقة برايل، وبالفعل تم تقديم 4 أعداد إلى جانب عروض مسرحية من خلال فرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة.