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محافظات

بعد إدراجها في مسار الحج المسيحي.. وفد من وزارة الثقافة يزور الكنيسة الأثرية بدير جبل الطير

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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ايمن رياض
زار وفد من وزارة الثقافة، الكنيسة الأثرية بدير جبل الطير في سمالوط بـ المنيا بعد أن تم إدراجها بالحج المسيحي علي مستوي العالم وذلك  ضمن خطة الدولة للتعريف بالمنطقة الأثرية وتسويقها داخليا وخارجيا بحضور ممثلي مطرانية سمالوط ،وقد أثنى الوفد على جهود الوحدة والمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى تطوير الموقع الأثرى للظهور بالمظهر اللائق.

وأكد محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط على اهتمام الدولة بتطوير المواقع الأثرية والدينية خاصة بعد إدراج الموقع ضمن المسار العالمى لرحلة العائلة المقدسة والحج المسيحي.

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ويأتى مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة عقب إعلان الفاتيكان أن المنطقة ضمن مسار الحج المسيحى فى العالم ويشمل مشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، عمل مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبي الطريق المؤدى الى الكنيسة الأثرية.

 كما تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة الى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية مع دهان واجهات المقابر على جانبي الطريق المؤدى إلى الكنيسة.

وتقع كنيسة السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط وهى واحدة من أماكن الزيارة التى تستقبل كل عام فى شهر يونيو أكثر من مليون مواطن من مختلف مراكز المحافظة ومن خارج محافظة المنيا  احتفالا بذكرى رحلة العائلة  المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة المقدسة  أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا الى دلتا النيل حتى وصلت الى أقاصى صعيد مصر.

ويقع دير السيدة العذراء في الجانب الغربي من قرية جبل الطير بمحافظة المنيا فوق الجبل شرق النيل، وقد قامت الملكة هيلانه أم الامبراطور قسطنطين ببناء الكنيسة الأثرية بداخل الدير عام 328م، والكنيسة منحوته في الصخر.

وقد تم حفر المعمودية في منتصف بدن العمود بالجهة الجنوبية للصحن، ويقع اللقان اتجاه الباب الغربي في منتصف أرضية الصحن ويغطية باب خشبي أما الهيكل فهو عبارة عن حجرة منحوته في الصخر وبها المذبح، ويوجد بجوار المذبح غرفتان جانبيتان.

وتعتبر المغارة هي المكان الذي أقيمت به العائلة المقدسة أثناء رحلتهم في مصر لمدة ثلاثة أيام، وهي ملاصقة للهيكل من الناحية القبلية، وكانت تلك المغارة غير معروفة في الثلاثة قرون الأولى إلى أن حضرت الملكة هيلانه. 

بعد إدراجها في مسار الحج المسيحي.. وفد من وزارة الثقافة يزور الكنيسة الأثرية بدير جبل الطير
بعد إدراجها في مسار الحج المسيحي.. وفد من وزارة الثقافة يزور الكنيسة الأثرية بدير جبل الطير
بعد إدراجها في مسار الحج المسيحي.. وفد من وزارة الثقافة يزور الكنيسة الأثرية بدير جبل الطير
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