مصرع شاب وإصابة شخصين في انهيار جزئي بعقار بـ كرموز

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية ان العقار مكون من طابقين ودور أرضي وصادر لها قرار هدم رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٥، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة.

اقرأ أيضا:

ولقي طفلان مصرعهما في انهيار عقار بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، وجار البحث عن ضحايا بالعقار عن طريق قوات الحماية المدنية بالإسكندرية.

وقال مصدر من هيئة إسعاف الإسكندرية إن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية انتشلت جثة طفل من العقار المنهار بالجمرك وأصيب اخر، ولكنه توفى بعدها مباشرة، مشيرًا إلى أن البحث لا يزال جاريًا عن باقي ضحايا العقار.



وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلي العقار المنهار الكائن بحي الجمرك، وذلك بحضور اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه سقوط سقف الدور الثالث والأخير من العقار حتى سقف الدور الأرضي.









وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين بالعقار، مكلفا بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات للمتضررين، معطيا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية.





وأشار المحافظ إلي أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .









وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث ، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة ، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية تداعيات أخري.









وفي سياق متصل، أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.





كما أهابت المحافظة الإسكندرية عند النزول للضرورة القصوى ، توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.





وقد واصلت الأمطار الهطول بغزارة على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



