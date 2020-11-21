فيديو جراف.. تطورات مشروع سد تنزانيا الأضخم في أفريقيا

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أهمية سد تنزانيا والدور المصري في تنزانيا لتحقيق هذا المشروع الكبير و

إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري من أضخم المشروعات الجاري تنفيذها تصل تكلفته إلى 2.9 مليار دولار لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات على نهر روفيجي.