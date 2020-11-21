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فيديو جراف

فيديو جراف.. تطورات مشروع سد تنزانيا الأضخم في أفريقيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أهمية سد تنزانيا والدور المصري في تنزانيا لتحقيق هذا المشروع الكبير وإنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري من أضخم المشروعات الجاري تنفيذها تصل تكلفته إلى 2.9 مليار دولار لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات على نهر روفيجي.

وقال: هناك حجم عمل هائلا في سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية وعمليات الانتهاء تتم بشكل جيد للغاية وسوف تستفاد تنزانيا من السد بإنتاج 2115 ميجا واط من الكهرباء وإنتاج السد العالي من الكهرباء.

وأكد إن هذا السد في غاية الأهمية للشعب في تنزانيا، ولمزيد من التفاصيل حول تطورات مشروع سد تنزانيا الأضخم في أفريقيا، شاهد الفيديو جراف التالى.



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