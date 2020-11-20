أوس أوس يستعيد ذكريات كواليس "هوجان".. فيديو

استعاد الفنان محمد أسامة "أوس أوس" أحد أبطال "مسرح مصر"، ذكريات مسلسل "هوجان" الذي عُرض في رمضان 2018، حيث نشر مقطع فيديو له من الكواليس، عبر حسابه على موقع "انستجرام".



وظهر في الفيديو أوس أوس برفقة الفنان محمد عادل امام وكريم محمود عبد العزيز داخل لوكيشن العمل في حالة بهجة علي أنغام أغنية يالا ياهو يالا ياشوق نالت إعجاب متابعيه.







مسلسل هوجان عُرض في السباق الرمضانى 2019 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".







يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام مشاركته في فيلم "لص بغداد"،ولاقت شخصيته في الفيلم قبول الجماهير،وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.







"لص بغداد" بطولة كل من محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، وفتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.







كما شارك محمد امام بمسلسل لمعي القط وتدور أحداثه، حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب من الأطفال الصغار.





ويتعرض بسبب ذلك للكثير من الأزمات والمواقف مما يدفعه للمُخاطرة بحياته حتي لا يتعرض الأطفال لأي مشكلة وذلك في حبكة درامية شيقة كتبها ببراعة الكاتب حازم الحديدي، وأخرجها عمرو عرفة.







مسلسل "لمعي القُط"، يشارك في بطولته بالإضافة لمحمد إمام كل من عُمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أس أس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وآخرين.







وتُعرض حاليا مسرحية "صباحية مباركة"، للفنان اوس اوس بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

