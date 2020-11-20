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ديني

قافلة جامعة الأزهر إلى قرى بني سويف تجري كشوفات طبية على المواطنين

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:11 م
قافلة جامعة الأزهر
قافلة جامعة الأزهر
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محمود ضاحي
وجّهت جامعة الأزهر برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي قافلة توعوية إلى مجموعة من القرى الفقيرة بمحافظة بني سويف نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث استمرت القافلة على مدار يومين بمشاركة 25 طبيبًا وصيدلي من أطباء مستشفيات الجامعة في 10 تخصصات طبية مختلفة.

أسفرت القافلة التي تواجدت في قرى: العجرة وبني عقبى بمركز "ببا" بمحافظة بني سويف عن إجراء كشوفات طبية على نحو ١٨٧٦ مواطن وتقديم أدوية مجانية لهم في معظم التخصصات الطبية.

كذلك لم تقتصر على القافلة على تقديم خدماتها الطبية فقط، وإنما قدمت خدمات أخرى توعوية وتنموية، حيث عقدت اختبارات محو الأمية لنحو مائة متقدم لها، كما عقدت ندوات توعوية لأهالي هذه القرى بمشاركة متخصصين من أساتذة الجامعة وخبراء من مؤسسات مختلفة.

وبجانب هذه الخدمات قدمت القافلة باسم جامعة الأزهر مجموعة من المساعدات للأسر الفقيرة عبارة عن مواد غذائية وشنط مدرسية بمحتوياتها، فضلًا عن الوجبات الغذائية الجاهزة، لتحقيق التكافل المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد، كما اجرى أعضاء القافلة زيارات وجولات ميدانية للأسر وقاموا بتوزيع مجلة نور للأطفال.

ويُطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتعاون مع مركز «صواب»، خلال الأسبوع المقبل، حملةً بعنوان: «أكاذيب داعش»؛ لكشف زيف ادِّعاءات تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يستخدم النصوص الدينية خارج سياقها، وينتهج سياسة غَسْل الأدمغة من خلال العرض المفرط لمحتويات مرئية عنيفة؛ كإحدى الحيل التي يستخدمها التنظيم لخداع من يمكن جذبه من المتعاطفين معه.

وتَنشر الحملة شهادات على لسان أعضاء سابقين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأخرى من أناس عايشوها؛ لترفع الستار عن الحجج والوعود الكاذبة التي استخدمها ذلك التنظيم الإرهابي لجذب أصحاب العقول الهشَّة.

وتستهدف الحملة التي تنشر بـ12 لغة على مدار أسبوع، حماية النشء والشباب من الوقوع في شباك الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يستغل شبكة الإنترنت التي أتاحت التغلُّب على عوائق الزمان والمكان؛ من أجل استقطاب مؤيدين جدد وتجنيد مزيد من المقاتلين.

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