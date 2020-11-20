ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء تحدد آخر وقت لأداء صلاة الفجر حاضرا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:05 م
آخر وقت لآداء صلاة
آخر وقت لآداء صلاة الفجر
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الفجر فرض عَين على كل مسلم ومسلمة ذكرًا كان أو أنثى بالغًا عاقلًا، وهي من أهمّ الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى، منوهًا بأن وقت الصلاة نوعان .

وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما آخر وقت لآداء صلاة الفجر، لتكون حاضرًا وليست قضاءً؟» ، أن الصلوات يتم الحكم عليها بأمرين، إما الأداء حاضرًا أو القضاء، مشيرًا إلى أن أداء صلاة الصبح حاضرًا فيبدأ وقتها منذ أذان الفجر وينتهي مع طلوع الشمس، والذي قد يتراوح ما بين الساعة والساعة والنصف أكثر قليلًا أو أقل.

وتابع: أيًا ما يكون هذا الوقت، فهو يكون وقت أداء صلاة الصبح حاضرًا وهو الوقت الطبيعي الذي ينبغي الحفاظ عليه، وفي حال خروج هذا الوقت، حيث استيقظ الشخص بعد طلوع الشمس، فهل قضاء صلاة الصبح لها وقت محدد؟، فقال العلماء أن القضاء يكون ممتد الوقت ولا آخر أو حد له، فقد يُقضى اليوم أو بعد ألف عام.
وأضاف: إلا أنه لا ينبغي على الشخص أن يؤخر القضاء، لأنه قد ينسى وقد يموت قبل القضاء فيضع نفسه في حرج، فعليه أن يبادر بقضاء ما فاته من صلوات بمجر أن يتذكر ، منوهًا بأن هذه نصيحة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: « فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».


يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم.

ما وقت صلاة الفجر؟
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد لها شرعًا، وتحديد مواقيت الصلاة بيَّنها القرآن الكريم قال تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» (النساء:103)، وقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- المواقيت بيانًا واضحًا لا لبس بعده، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» (رواه مسلم).

ونقل قول ابن رشد -رحمه الله-: «واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغَلَس وانكشاف الظُلْمة، سُمِّي به لأنه يُسفر (أي يكشف) عن الأشياء.

وأفاد بأن وقت صلاة الفجر يبدأ من ظهور الفجر الصَّادق، ويمتدُّ إلى أن تطلع الشَّمس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدركَ من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركَ الصبحَ» [رواه البخاري].
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف أصلي الفجر والصبح ؟ .. 15 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

من فاتته صلاة الفجر متى يصليها ؟.. النبي أوصى بصلاتها في هذا الوقت

بداية وقت صلاة الفجر ونهايته؟.. 19 فضلا يجعلك تؤديه جماعة

صلاة الفجر كم ركعة سنة وفرض كما صلاها رسول الله ؟

ماذا يقرأ في صلاة الفجر ووقتها وعدد ركعاتها

كيفية صلاة الفجر ووقتها وماذا نقرأ فيها

ترشيحاتنا

عمود إنارة ينهى حياة طفلة وقت سقوط الأمطار بالقاهرة

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة

تعديل مواعيد غلق وفتح المحال التجارية في بعض المحافظات| التنمية المحلية تعلن مفاجأة

وزير التعليم: لست مصابا بـ كورونا والعمل مستمر ولو كره الكارهون

إعلامي أمريكي شهير يرتكب فعلا فاضحا يكلفه وظيفته في شبكة CNN

ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار بالإسكندرية لـ 4 بعد انتشال جثة طبيب..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى من خطوبة محمد عطية وميرنا الهلباوى .. شاهد

لصحة قلبك.. أهم فوائد اليوجا على الصحة

رفقة سلمى أبو ضيف .. جميلة عوض تستعرض جمالها على إنستجرام