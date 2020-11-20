تاج الدين: مصر جاهزة للموجة الثانية لكورونا.. ولدينا احتياطي من المستلزمات الطبية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن مصر مرت بعدة حالات ترتبط بفيروس كورونا، كان بعضها خطيرا وصعبا، واستطاعت أن تجتاز الدولة هذه الفترة ، موضحا أن الدولة كانت تتوقع زيادة أعداد الإصابات بحلول الخريف والشتاء، وهذا ما حدث بالفعل.
وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخرالنهار" المذاع على فضائية النهار، أنه لوحظ بشكل كبير عدم التطبيق الكامل للإجراءت الاحترازية من قبل المواطنين، موضحا أن الخبرة في التعامل مع فيروس كورونا، مكنت الدولة من احتواء الزيادة في الاعداد.
واستطرد أن الدولة لديها احتياط استراتيجي كامل من المستلزمات الطبية، ومستعدة بشكل كامل لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا.
وأكمل أن خطورة فيروس كورونا تكمن في أنه سريع الانتقال بشكل كبير، ناصحا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والنظافة الشخصية.
ولفت إلى أن هناك خلطا بين الإنفلونزا الموسمية، وبين أعراض فيروس كورونا،مطالبا أي مواطن يظهر عليه أي أعراض أن يلتزم منزله ويعزل نفسه.
يذكر أن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، قد صرح مؤخرا بأن فرص إصابة المدخنين بكورونا أكثر من غيرهم وهذا يرجع لأن كفاءة الرئة تتأثر وتقل بالتدخين ، وأن هناك ثلاثة عوامل لزيادة أعداد المصابين بكورونا، وهى أن هذا المرض يكون به زيادة تدريجية فى الحالات وبعد ذلك ثبات وبعد ذلك ينتهي" وأن زيادة أعداد الإصابات أمر متوقع، والحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع هذه الأرقام، مشيرا إلى أن الحكومة أجرت ما يزيد عن 100 ألف تحليل الـpcr
وحذر تاج الدين، من التدخين سواء الإيجابي أو السلبي وآثاره الجانبية الشديدة والمزمنة على الجسم بصفة عامة والجهاز التنفسي بصفة خاصة ، وأن هناك ثلاثة عوامل لزيادة أعداد المصابين بكورونا، وهى أن هذا المرض يكون به زيادة تدريجية فى الحالات وبعد ذلك ثبات وبعد ذلك ينتهي" وأن زيادة أعداد الإصابات أمرا متوقعا، والحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع هذه الأرقام، مشيرا إلى أن الحكومة أجريدت ما يزيد عن 100 ألف تحليل الـpcr .
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.