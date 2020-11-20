تاج الدين: مصر جاهزة للموجة الثانية لكورونا.. ولدينا احتياطي من المستلزمات الطبية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن مصر مرت بعدة حالات ترتبط بفيروس كورونا، كان بعضها خطيرا وصعبا، واستطاعت أن تجتاز الدولة هذه الفترة ، موضحا أن الدولة كانت تتوقع زيادة أعداد الإصابات بحلول الخريف والشتاء، وهذا ما حدث بالفعل.





وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخرالنهار" المذاع على فضائية النهار، أنه لوحظ بشكل كبير عدم التطبيق الكامل للإجراءت الاحترازية من قبل المواطنين، موضحا أن الخبرة في التعامل مع فيروس كورونا، مكنت الدولة من احتواء الزيادة في الاعداد.





واستطرد أن الدولة لديها احتياط استراتيجي كامل من المستلزمات الطبية، ومستعدة بشكل كامل لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا.





وأكمل أن خطورة فيروس كورونا تكمن في أنه سريع الانتقال بشكل كبير، ناصحا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والنظافة الشخصية.





ولفت إلى أن هناك خلطا بين الإنفلونزا الموسمية، وبين أعراض فيروس كورونا،مطالبا أي مواطن يظهر عليه أي أعراض أن يلتزم منزله ويعزل نفسه.





يذكر أن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، قد صرح مؤخرا بأن فرص إصابة المدخنين بكورونا أكثر من غيرهم وهذا يرجع لأن كفاءة الرئة تتأثر وتقل بالتدخين ، وأن هناك ثلاثة عوامل لزيادة أعداد المصابين بكورونا، وهى أن هذا المرض يكون به زيادة تدريجية فى الحالات وبعد ذلك ثبات وبعد ذلك ينتهي" وأن زيادة أعداد الإصابات أمر متوقع، والحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع هذه الأرقام، مشيرا إلى أن الحكومة أجرت ما يزيد عن 100 ألف تحليل الـpcr





وحذر تاج الدين، من التدخين سواء الإيجابي أو السلبي وآثاره الجانبية الشديدة والمزمنة على الجسم بصفة عامة والجهاز التنفسي بصفة خاصة ، وأن هناك ثلاثة عوامل لزيادة أعداد المصابين بكورونا، وهى أن هذا المرض يكون به زيادة تدريجية فى الحالات وبعد ذلك ثبات وبعد ذلك ينتهي" وأن زيادة أعداد الإصابات أمرا متوقعا، والحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع هذه الأرقام، مشيرا إلى أن الحكومة أجريدت ما يزيد عن 100 ألف تحليل الـpcr .





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



