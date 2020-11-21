عميد علوم عين شمس لـ صدى البلد: بدء امتحانات الميدتيرم غدا

أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، سير العملية التعليمية بشكل طبيعي سواء داخل الحرم الجامعي أو عبر التعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى توفير إنترنت وأجهزة مجانية للطلاب غير القادرين عبر وحدة "الآي تي" الخاصة بالكلية.





وأضاف "رجاء"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن امتحانات الميدتيرم ستبدأ غدا، الأحد، داخل الحرم الجامعي مع تقسيم الفرق الطلابية إلى مجموعات صغيرة الأعداد؛ للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل القاعات، مشددًا على أهمية ارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة أثناء تأدية الامتحان.





وأشار عميد علوم عين شمس، إلى حرص الكلية على عمل نظافة ورق الامتحان وعزله بعد تسلمه من الطلاب عقب أداء الامتحان وتعقيمه؛ للحرص على سلامة المصححين من أعضاء هئية التدريس، لافتًا إلى الاكتفاء الذاتي للكلية من المواد المطهرة للحفاظ على صحة الطلاب للحد من انتشار العدوى ضد فيروس كورونا.





وكان الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، قال في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد" ، إن الكلية تسعى بشكل كبير لضمان الحفاظ على استمرار سير العملية التعليمية بشكل إيجابي.





وأكد اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى بين أعضاء هئية التدريس والطلاب والعاملين.





وأضاف "رجاء"، في تصريحاته، أن امتحان الميدتيرم في شكل "البابل شيت"؛ وذلك لتسهيل أداء الامتحانات على الطلبة، مشيرًا إلي مد عدد أيام الامتحانات لاستقبال أعداد محددة من الفرق المختلفة وتقليل الأعداد داخل القاعات للحفاظ علي التباعد الاجتماعي





وأشار عميد علوم عين شمس، إلى أن الجزء الأول من الامتحانات يبدأ يوم الأحد الموافق 22 من نوفمبر بالحرم الجامعي، لافتًا صعوبة استخدام الامتحانات "الأون لاين" بشكل كامل؛ لعدم استكمال البنية التحتية الخاصة بها بشكل نهائي.



