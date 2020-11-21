جمعهما المرض والموت.. وفاة مدير مدرسة وزوجته بسبب كورونا في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، حالة من الحزن خاصة العاملين بالتربية والتعليم، حزنًا على رحيل مدير مدرسة المرابعين للتعليم الأساسي وزوجته التي تعمل وكيلة لمدرسة القنطرة البيضاء الابتدائية بسبب وباء كورونا اللعين.





وشاءت الأقدار، أن يعيش المربي الفاضل فريد إبراهيم مدير مدرسة المرابعين للتعليم الأساسي، وزوجته المربية والمعلمة الفاضلة سلوى كمال، وكيل مدرسة، معًا، ويلفظان أنفاسهما الأخيرة معًا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا اللعين، ويدفنا بمسقط رأسهما وسط أحزان الأهل والأسرة والأصدقاء.





وكان مدير المدرسة وزوجته قد نُقلا إلى قسم العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا ومصابين بأعراضه الشديدة من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، إلا أن حالتهما ساءت بشدة ليموت الزوج، وتلحقه زوجته بعده بأقل من ساعة، ليخيم الحزن علي أهالي قرية المرابعين.





ومن جانبها، تقدمت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بواجب العزاء، لأسرة فقيدى التربية والتعليم في المحافظة، وهما فريد إبراهيم ،مدير مدرسة المرابعين للتعليم الأساسي، وزوجته سلوى كمال، وكيلة مدرسة القنطرة الابتدائية القديمة داعية الله أن يتغمد الفقيدين العزيزين بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.





وعبرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حزنها الشديد لفقد الزميلين العزيزين، مؤكدة أنها كان تتابع حالة الزميلين منذ الإعلان عن مرضهما.