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توك شو

مش انا لواحدي.. كريم عبد العزيز عن كواليس طفولته: الشبشب ربي أجيالا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:08 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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حمزة شعيب
استهل الفنان كريم عبد العزيز حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن المواقف الطفولية التي تسببت في العديد من الكوارث بعائلته، خلال برنامج "السيرة" عبر شاشة قناة "dmc".

وقال عبد العزيز:"الشبشب ربى أجيال مش ربانى أنا لوحدى، ووالدتى كانت دايما تاخدنى وهى بتشترى الشباشب، وكانت بتشتريه على حسب الوزن مش اللون أو الشكل عشان يعرف يعلم علينا كويس".

وأوضح:"فى موقف اضربت فيه كنت واقف في البكلونة وشوفت كلب غلبان ماشى ولونه أسود فنزلت أخدته وطلعت جرى بيه على البيت، ولما والدتى سألتنى جيبته منين قلتلها ده كلب (جيرمان) أخدته من واحد صاحبى والده في الشرطة".

وتابع كريم عبد العزيز: "كل ما الكلب يكبر ديله بيلف، ووالدتى تقولى مفيش يابنى كلب (جيرمان) ديله بيلف لغاية لما عضنى وكسر التليفزيونات، ومشيناه بقى لأن كمان والدتى كانت بتخاف من الكلاب، وبعدين الكلب لو بقى صاحبى هي هاتضربنى إزاى".

وفى سياق آخر، يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

ويعرض البرنامج في تمام الساعة 11 مساءً، حيث يكشف عن العديد من الأمور، لأول مرة في حياة النجم كريم عبد العزيز، مثلما ظهر في البرومو الدعائي للحلقة، والتى كشف خلالها عن الجوانب الأسرية والشخصية والعائلية، بالإضافة إلى حديثه عن إصابته بـ8 جلطات في الرئة، كما يكشف عن علاقته بأصدقائه من بينهم النجم أحمد السقا.

من ناحية أخرى، تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون. 

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