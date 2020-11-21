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توك شو

أثر عليا نفسيا.. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل انفصال والده عن والدته

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:20 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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حمزة شعيب
حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة  برنامج "السيرة"، المذاع على قناة DMC، للحديث عن كواليس طفولته وأعماله القادمة وبداية دخولها عالم الفن.

قال الفنان كريم عبد العزيز، إن انفصال والده عن والدته أثر عليه نفسيًا وعمره 4 سنوات، لافتًا إلى أن كان مدركًا للانفصال بعد رحيل الوالد عن المنزل.

وأردف: "مكنتش متقبل فكرة انفصال والدي عن والدتي وأنا طفل ولكن لما كبرت قلت أن الموضوع طبيعي ومتوقع يحصل، وقلت لأمي إزاي مستحملتيش ولكنها كانت بـ100 راجل وربتنا ومتجوزتش وقعدت علينا حبًّا فينا وهي محبتش إلا أبويا، كما قدمت اللوم لأبويا وأنا صغير".

وتابع: "علاقتي بزوجة أبي جيدة وهي كسبتني وعمرها ما كانت زوجة أب، واعتبرتها أمي التانية وبناديها يا فرفورة وبقول لأبويا يا زيزو.. أمي عايشة معايا في البيت.. أمي قدرت تنسى الانفصال".

وفى سياق آخر، يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

ويعرض البرنامج في تمام الساعة 11 مساءً، حيث يكشف عن العديد من الأمور، لأول مرة في حياة النجم كريم عبد العزيز، مثلما ظهر في البرومو الدعائي للحلقة، والتى كشف خلالها عن الجوانب الأسرية والشخصية والعائلية، بالإضافة إلى حديثه عن إصابته بـ8 جلطات في الرئة، كما يكشف عن علاقته بأصدقائه من بينهم النجم أحمد السقا.

من ناحية أخرى، تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون. 
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