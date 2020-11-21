مصر تسجل 363 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة ومجموعة العشرين برئاسة السعودية تتعهد باحتواء الفيروس.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تصدر ضوابط جديدة للتعامل مع القادمين من الخارج

السعودية: حماية الأرواح والاقتصاد من كورونا على رأس أولوياتنا

العاهل المغربي يعرب عن استعداده لزيارة الجارة موريتانيا

إصابة ترامب الابن بفيروس كورونا

مستشار بايدن: ترامب خسر حتى الآن 28 دعوى قضائية





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة مقابل 342 إصابة و13 وفاة الخميس، مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة.





وذكرت "الوطن" أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية أصدر إلى السفارات المصرية بالخارج وجميع السفارات داخل مصر، الإجراءات والاشتراطات المتبعة حاليا لدخول الأراضي المصرية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تفاصيل الضوابط المنظمة لعقد الاجتماعات والحفلات.





وقال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أنه فيما يخص الإجراءات والاشتراطات المتبعة حاليا لدخول الأراضي المصرية في ظل الجائحة فقد افادت الإدارة العامة للحجر الصحي، بأنه خلال الوقت الراهن، يتم حظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب سواء برا او بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، بنتيجة سلبية وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية ، وقبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية القادمين برا أو بحرا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قوله إن المملكة برئاستها لدول مجموعة العشرين هذا العام "واجهت تحديات جائحة كورونا بعزيمة وإصرار واقتدار"، مضيفًا أن "المملكة وضعت على رأس أولوياتها حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات جائحة كورونا، وأولت اهتمامًا خاصًا بمناقشة السياسات المتعلقة بالأفراد بمختلف اهتماماتهم والمجالات التي تمس حياتهم".





وأضاف: "المملكة تسعى إلى دفع حلول السياسات لمعالجة الوباء، والعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات لتحقيق هذه الحلول".





وأفادت "الراي" بأن دول مجموعة العشرين، في مسودة بيانها الختامي تعهدت بمواصلة فعل "كل شيء ممكن" لاحتواء جائحة كوفيد-19، محذرة من أن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتا وشديد الضبابية وخاضعا لاحتمالات نزول كبيرة.





وأشار القادة في المسودة إلى أن الضرر الأشد لأزمة فيروس كورونا يقع على الفئات الأضعف في المجتمع، وقالوا إن بعض الدول ربما تحتاج مساعدات أكثر من التجميد المؤقت لمدفوعات الديون الرسمية الذي يحل أجله في يونيو 2021.





وقالت "القبس" إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعرب عن استعداده لزيارة الجمهورية الموريتانية، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني. وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي: "خلال هذا الاتصال، عبر قائدا البلدين عن ارتياحهما الكبير للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته".





دوليًا، ذكرت "الوطن" أن مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المحامي جو بوير، حسم الجدل الذي كان قائما في الساعات الماضية حيال حظوظ الرئيس دونالد ترامب بقلب نتائج الانتخابات وتغييرها لمصلحته من خلال الدعاوى القضائية التي تقدّم بها للطعن بنتائج الانتخابات في أكثر من ولاية أمريكية.





وقال المحامي بوب بوير إن فريق ترامب القانوني خسر 28 دعوى قضائية في غضون 17 يوما، وأضاف: "إنهم لا يخسرون فقط دعاوى قضائية، إنهم يخسرون أيضا محاميهم".





وأشارت "الأنباء" إلى أن متحدث باسم نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونيور، أكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



