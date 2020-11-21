ماجي بوغصن عن فيروز: غنيت لها بكل المراحل ورفيقة يومياتي

احتفلت الفنانة ماجي بوغصن، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة فيروز، الذي يوافق اليوم ٢١ نوفمبر.





وكتبت ماجي، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "ابتديت مشواري الفني بالغناء ..كان عمري عشر سنين..اشتركت ببرنامج على تلفزيون لبنان وربحت الميدالية الذهبية.. غنيت للسيدة فيروز بكل المراحل..من أنا وصغيرة بعشقها.. كانت وبعدا رفيقة يومياتي".





‏وأضافت : "عيد ميلاد فيروز.. عيد سفيرتنا إلى النجوم.. العمر كله بالصحة يا فخرنا.. يا رب لبنان يرجع مثل الأمل بأغانيكِ".



