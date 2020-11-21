جامعة بدر في القاهرة تشارك بقمة مصر الدولية لريادة الأعمال في أسوان.. صور

شاركت جامعة بدر بالقاهرة، فى قمة مصر الدولية لريادة الأعمال للعام الـ(6) بأسوان والتى تقام ضمن فعاليات الأسبوع العالمى للريادة، وينظمه المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ"واشنطن"، ويقام فى أكثر من (183) دولة حول العالم واستضافتها مصر للعام الثالث عشر وينتهى المؤتمر غدا الأحد الموافق (22) نوفمبر الجارى، تحت عنوان: "آفاق جديدة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة".





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وأكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن إدارة الجامعة حريصة على مشاركة فى المؤتمرات الدولية ومنها نادى ريادة الأعمال "EClup"، التابع لمكتب دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "TICO" فى الجامعة، بهدف تشجيع الإبتكار والتجارب على مختلف الأصعدة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة (2030)، لتشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للإطلاع على كل ما هو جديد فى البحث العلمى.





فى ذات السياق،قالت الدكتورة جيهان حمزة، مديرة مكتب التايكو بجامعة بدر فى القاهرة،إننا نحرص على التواصل ورعاية ودعم الأفكار الإبتكارية للشباب للمساهمة الفعالة فى المشاركة المجتمعية والتى تقدمها الجامعة لصالح الوطن والمواطنين من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة، ولتقديم أفكار جيدة بشكل أكاديمى لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للإقتصاد القومى وهو الهدف الأساسى لمشاركة الجامعة فى مؤتمر قمة مصر الدولية لريادة الأعمال بأسوان.





وأشارت مديرة مكتب التايكو بجامعة بدر فى القاهرة، إلى أن إدارة الجامعة تساهم فى قمة ريادة الأعمال بـ"أسوان"، من خلال التعاون مع "أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا"، بعرض خطة الجامعة لدعم البحث العلمى و رواد الأعمال.. موضحةً أن الهدف إعطاء أمل ودفعة قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة الراغبين فى بدء مشاريعهم وتحقيق أحلامهم.



