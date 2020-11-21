حبس طفل متهم باستدراج آخر وسط الزراعات والتعدي عليه جنسيا بالشرقية

قررت النيابة العامة بكفر صقر بمحافظة الشرقية، حبس طفل عمره 14 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى جنسيا على آخر عمره 7 سنوات بعد استدراجه داخل الزراعات، وإيداعه دار رعاية لمدة أسبوع، مع إخطار لجنة حماية الطفل وتكليفهم بإعداد تقرير نفسي واجتماعي بحالة المتهم، وعرض المجنى عليه على الطب الشرعى.



كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر من ربة منزل تتهم فيه "أ ن" 14 سنة مقيم قرية تابعة لكفر صقر، بالتعدى على نجلها "م" 7 سنوات.

واتهمت الأم في بلاغها أن الطفل المشكو فى حقه قام باستدراج نجلها أثناء لهوه فى الشارع، واصطحبه إلى أرض زراعية وخلع ملابسه وتعدى عليه جنسا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14812 جنح مركز شرطة كفر صقر لسنة 2020.

تم ضبط الطفل المشكو فى حقه، وقررت النيابة العامة عرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات.



