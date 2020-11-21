جامعة القاهرة تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الأنشطة الطلابية بحقوق القاهرة

الإجراءات المتبعة فى حالة وجود اشتباه كورونا بآثار القاهرة









كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن كيفية التعامل مع حالة اشتباه طالب بفيروس كورونا داخل الحرم الجامعى.









وقال الدكتور أحمد رجب، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "في حالة وجود اشتباه بحالة كورونا نقوم بعزل الحالة فى إحدى العيادات التابعة للكلية، كما يمنع صاحب الحالة الذهاب إلى الكلية إلا بعد أسبوع من سلبية المسحة وتمام الشفاء".





وأضاف "رجب": "يتم تحويل الفرقة أو المجموعة المرافقة له إلى الدراسة أون لاين لـمدة أسبوعين عبر منصة بلاك بورد ويتم التعقيم الكامل للقاعة أو المكان الخاص بهم".











وأشار إلى أن الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوري وخمسين في المائة أون لاين عبر منصة "بلاك بورد"، ويراعى تخفيض الأعداد بقاعات الدرس ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، ولا يسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات، أيضا التعقيم المستمر للقاعات وجميع الأماكن وقياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدائمة طوال الأيام.









وكان الدكتور أحمد رجب كشف عن الأنشطة الطلابية المتاحة للطلاب داخل الجامعة بخلاف الأنشطة التى طرحتها جامعة القاهرة أونلاين.









و‎قال إن هناك أنشطة متاحة في الكلية مثل الألعاب الفردية كتنس الطاولة والشطرنج وغيرها.









وأضاف أنه يوجد بعض الندوات التثقيفية متاحة أون لاين، إضافة إلى أفلام زيارات افتراضية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف.









جدير بالذكر أن الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، صرح بأنه لا يوجد زيادة في المصروفات الدراسية للطلاب هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفا أن الطلاب يقومون بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شئون الطلاب.





وأوضح "رجب" أن هناك تعليمات من الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لتسهيل إجراءات دعم الطلاب غير القادرين وسرعة إنجازها وتقديم جميع الخدمات المتاحة للطلاب من خلال إدارة رعاية الشباب بكل الكليات.









كشف الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن أبرز الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الكلية للحفاظ على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.



وأكد الدكتور صبرى السنوسى، خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للجامعات، من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والمدرجات.



وقال "صبرى" إن الكلية لديها أكثر من عيادة لمساعدة الطلاب عند الشعور بأحد الأعراض.



ونجحت جامعة القاهرة، منذ انطلاق العام الدراسي الحالي 2020/2021، في تسيير الأوضاع الدراسية والتعليمية في الجامعات بشكل طبيعي رغم كل ما يثار بشأن مخاوف انتشار فيروس كورونا، خاصة مع الحديث عن زيادة أعداد الحالات وحلول الموجة الثانية من "كوفيد 19".



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفترة المقبلة في حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



وقال الخشت إن الجامعة جاهزة لجميع السيناريوهات المتوقعة سواء على مستوى استمرار العملية الدراسية بالكليات دون تأثر أو من خلال جاهزية المستشفيات الجامعية.



وفي لقاء آخر، أوضح الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الكلية تعتمد على الكتب الدراسية بجانب المنصة التعليمية الخاصة بالكلية (بلاك بورد) والتي أطلقتها الجامعة في طرح مقرراتها للطلاب.



وأضاف "السنوسي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لا يمكن الاستغناء عن الكتب الدراسية في طرح المقررات للطلاب، فلا يمكن الاعتماد الكلي على مصدر واحد في طرح المناهج الدراسية.



ولفت إلى أن الكتب الدراسية تعد الحل البديل للطلاب الذين يواجهون مشكلات في تناول المقررات والبرامج الدراسية على المنصة التعليمية الخاصة بالكلية، بسبب ضعف الإنترنت في بعض الأماكن، وكذلك الطلاب الذين يقيمون في أماكن نائية ، لذلك تعد هذه الكتب المصدر البديل في تلقي المقررات الدراسية.



ونوه إلى أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بواقع 3 أيام حضور بالكلية ويومين أونلاين، كما تقسم المجموعة الواحدة إلى جزءين أو على حسب السعة الاستيعابية للكلية.









وكشف عميد كلية حقوق القاهرة، عن الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية بعد إعلان جامعة القاهرة عن أكبر مسابقات الأنشطة الطلابية أونلاين.





وقال الدكتور صبري السنوسي، خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الأعلى للجامعات بخصوص الأنشطة الجامعية التى تحتاج إلى وجود عدد كبير من الطلاب هى غير متاحة، ولكن المتاح هى الأنشطة الفردية التى تحتاج طالبا أو اثنين مثل الشطرنج، والبينج بونج وغيرها.



