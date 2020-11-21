الدوري الإسباني.. ليفانتي يتقدم على إلتشي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق ليفانتي على نظيره إلتشي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.
جاء هدف هدف ليفانتي الوحيد، عن طريق جونزالو ميليرو في الدقيقة 12، من عمر المباراة.
ويحتل إلتشي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ 16 بـ 7 نقاط.
وتقام اليوم، السبت، العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإسباني، أبرزها ريال مدريد ضد فياريال، وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد.
ريال مدريد ضد فياريال:
يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للارتقاء إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الليجا.
وعاد البلجيكي إيدين هازارد للظهور مرة أخرى في قائمة الفريق، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
في المقابل يطمح فياريال ريال الذي يقدم نتائج مميزة في الدوري الإسباني هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الملكي، لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني مؤقتا.
ويتصدر ريال سوسيداد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يحل فياريال ثانيا بـ 18 نقطة، وأتلتيكو مدريد ثالثا بـ 17 نقطة، وريال مدريد رابعا بـ 16 نقطة.
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد:
يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه السيئ الدوري الإسباني، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.
ويستعيد برشلونة خدمات نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو في مباراة اليوم، بعد غياب دام نحو 26 يوما، بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال الكلاسيكو الشهر الماضي، بينما سيغيب فاتي بسبب إجرائه عملية جراحية في غضروف الركبة.
في المقابل يطمح أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني في انتزاع الثلاث نقاط من البلوجرانا، لمواصلة مطاردة ريال سوسيداد على الصدارة.
ويغيب عن نادي أتلتيكو مدريد في مباراة الغد، الأوروجوايانين لويس سواريز ولوكاس توريرا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا مع منتخب بلادهما أثناء فترة التوقف الدولية الماضية.
وأصيب سواريز بفيروس كورونا مع منتخب أوروجواي قبل مباراتهما أمام المنتخب البرازيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عن قارة أمريكا الجنوبية، ليبعده الفيروس المتفشي عن مواجهة أصدقائه في فريقه السابق برشلونة.
وانتقل لويس سواريز في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قادمًا من نادي برشلونة، بعقد يمتد لمدة موسمين.
وتحوم الشكوك حول مشاركة الإسباني دييجو كوستا والمونتيجري سافيتش والكرواتي فيرسالكو، والبلجيكي يان كاراسكو مع ناديهم أتلتيكو مدريد في مباراتهم المرتقبة أمام فريق برشلونة، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.