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منوعات

بعد شائعة إصابة الرئيس الروسي بوتين .. ما هو مرض باركنسون؟

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:49 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أماني إبراهيم
ادعى فاليري سولوفي منتقد بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كان يعاني من مرض السرطان وخضع لعملية جراحية في وقت سابق من هذا العام، موضحا أنه أجرى العملية في بداية شهر فبراير الماضي، وأشار مصدر آخر -غير معروف- إلى أن العملية أجريت في بطنه، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من حديث سولوفي لأول مرة عن صحة الزعيم الروسي بأنه مصابا بمرض "باركنسون".


يعتقد سولوفي، الرئيس السابق للعلاقات العامة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أن بوتين يخطط للتنحي في يناير بسبب مشاكله الصحية ويخطط لأن تصبح ابنته كاترينا تيخونوفا خلفًا له، ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، في حديثه عن صحة بوتين، قال: "أحد المرضين ذو طبيعة نفسية وعصبية، والآخر مشكلة سرطانية.. والتشخيص الثاني أكثر خطورة بكثير من التشخيص الأول ، لأن مرض باركنسون لا يهدد الحالة الجسدية، ولكنه يحد من الظهور العام".

نفى الكرملين بشدة وجود أي مشكلة في صحة بوتين، ولكن ما هو مرض باركنسون ؟...

يعرف مرض باركنسون باسم الشلل الارتعاشي، وهو اضطراب يحدث في الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي، وعادة ما تكون الاعراض في البداية ذات ظهور بطئ، ولكن الأعراض الاكثر وضوحا هي نقص الحركة، والرعاش والسير غير المعتدل، فضلا عن مشاكل في التفكير والسلوك بشكل عام.

يشمل أيضا الأعراض الحسية مثل اضطراب النوم، والتأثير على الحالة العاطفية، والخرف واحد من المراحل المتقدمة للمصابين بمرض باركنسون، وكذلك الأمراض النفسية مثل القلق والاكتئاب، حيث يصاب بهم حوالي ثلث المصابين بمرض باركنسون، ويعد سبب الغصابة به غير معروف حتى الآن، ولكن من المحتمل أنه يرجع إلى عوامل بيئية ووراثية، وكذلك المدخنين أكثر عرضة للإصابة.

تنتج الأعراض نتيجة موت الخالايا في منطقة في الدماغ، لسبب غير مفهوم، من المرجح أنه بسبب تراكل البروتينات في الخلايا العصبية، ولا يوجد حتى الآن علاج لمرض باركنسون، ويقتصر العلااج على بعض الأدوية المحفزة فقط، ولكنها غير مجدية مع تقدم المرض، وتصبح أقل فعالية.

وكان مرض باركنسون اثر على حوالي 6.2 مليون شخص في عام 2015، وتوفي بسببه 117 ألف حالة وفاة حول العالم، ويصيب عادة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ويصيب الذكوربنسبة اعلى.

أما عن بوتين، بدأت الشائعات حول صحة بوتين تنتشر بعد ظهور أوراق تم إعدادها لجعله سيناتورًا مدى الحياة عندما يتنحى عن الرئاسة، في إشارة إلى أن نهاية فترة حكمه التي استمرت 20 عامًا قد تقترب، وكان قد عانى من نوبة سعال أثناء ظهوره التليفزيوني يوم الخميس، خلال عقد اجتماعا مع المسؤولين لبحث `المشاكل المالية الحادة الناجمة عن فيروس كورونا.
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